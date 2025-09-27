Economie

Manole cere majorarea salariului minim: Banii nu ajung nici pentru chirie

Comentează știrea
Manole cere majorarea salariului minim: Banii nu ajung nici pentru chirieFlorin Manole. Sursa foto: Captură video Faacebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Muncii, Florin Manole, atrage atenția că salariul minim pe economie din România este insuficient pentru a asigura traiul de bază al angajaților, mai ales în marile orașe. Oficialul a spus că actuala valoare a salariului minim nu acoperă nici măcar cheltuielile cu chiria și că este nevoie de o majorare imediată.

Manole cere majorarea salariului minim

„Am lucrat pe salariul minim şi de asta sunt unul dintre susţinătorii fervenţi ai creşterii constante a salariului minim, pentru că am trăit experienţa asta și poate și dumneavoastră și mulți oameni care au venit în Bucureşti din afara oraşului.

Salariu minim

Salariu. Sursa foto: Arhiva EVZ

Să lucrezi în Bucureşti pe minim pe economie şi să nu-ţi ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept”, a explicat ministrul.

El a adăugat că, deși discuțiile despre productivitate sunt importante, un angajat trebuie să poată avea un nivel de trai decent.

Mai puține ore, vacanțe mai lungi. Cum arată radiografia învățământului românesc
Mai puține ore, vacanțe mai lungi. Cum arată radiografia învățământului românesc
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele

„Munca trebuie răsplătită opt ore pe zi, trebuie să-ţi asigure un trai cât de cât decent. Un muncitor care nu are suficiente resurse pentru subzistenţă şi pentru un nivel decent nu poate fi evaluat ca având un salariu prea mare sau că nu trebuie să crească salariul.”

salariu

Salariu. Sursa foto: Freepik

În studenție a lucrat în agricultură

Florin Manole a relatat și experiența sa personală, care i-a consolidat această poziție. În perioada studenției, el a lucrat în agricultură și la clacă, înainte de a-și finaliza facultatea. Această experiență l-a făcut să înțeleagă dificultățile cu care se confruntă angajații care câștigă salariul minim și cât de greu este să-și acopere cheltuielile de bază în orașe precum București.

Manole, despre tineri pe piața muncii

În același timp, ministrul subliniază că nu susține ideea ca tinerii să intre prea devreme pe piața muncii.

„Eu nu cred că e bine să încurajăm tinerii să meargă la muncă. Eu cred că trebuie să-i încurajăm prima oară să termine, cât de multă educaţie pot, după care, evident, să meargă la lucru”, a spus Manole.

În opinia sa, finalizarea studiilor reprezintă un pas esențial pentru dezvoltarea profesională și pentru asigurarea unui venit stabil.

Mesajul ministrului vine într-un moment în care salariul minim pe economie este insuficient pentru a acoperi nevoile de bază ale angajaților, iar o majorare ar putea contribui la creșterea nivelului de trai și la reducerea presiunilor financiare asupra lucrătorilor cu venituri reduse.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:29 - Mai puține ore, vacanțe mai lungi. Cum arată radiografia învățământului românesc
07:20 - Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie
07:12 - Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
07:00 - Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
06:54 - Boala tăcută care afectează milioane de femei. Simptomele pot fi confundate cu disconfortul menstrual
06:45 - Gestul istoric făcut de Regina Elisabeta pentru Diana. A fost o premieră la Buckingham

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale