Manole cere majorarea salariului minim: Banii nu ajung nici pentru chirie

Ministrul Muncii, Florin Manole, atrage atenția că salariul minim pe economie din România este insuficient pentru a asigura traiul de bază al angajaților, mai ales în marile orașe. Oficialul a spus că actuala valoare a salariului minim nu acoperă nici măcar cheltuielile cu chiria și că este nevoie de o majorare imediată.

„Am lucrat pe salariul minim şi de asta sunt unul dintre susţinătorii fervenţi ai creşterii constante a salariului minim, pentru că am trăit experienţa asta și poate și dumneavoastră și mulți oameni care au venit în Bucureşti din afara oraşului.

Să lucrezi în Bucureşti pe minim pe economie şi să nu-ţi ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept”, a explicat ministrul.

El a adăugat că, deși discuțiile despre productivitate sunt importante, un angajat trebuie să poată avea un nivel de trai decent.

„Munca trebuie răsplătită opt ore pe zi, trebuie să-ţi asigure un trai cât de cât decent. Un muncitor care nu are suficiente resurse pentru subzistenţă şi pentru un nivel decent nu poate fi evaluat ca având un salariu prea mare sau că nu trebuie să crească salariul.”

Florin Manole a relatat și experiența sa personală, care i-a consolidat această poziție. În perioada studenției, el a lucrat în agricultură și la clacă, înainte de a-și finaliza facultatea. Această experiență l-a făcut să înțeleagă dificultățile cu care se confruntă angajații care câștigă salariul minim și cât de greu este să-și acopere cheltuielile de bază în orașe precum București.

În același timp, ministrul subliniază că nu susține ideea ca tinerii să intre prea devreme pe piața muncii.

„Eu nu cred că e bine să încurajăm tinerii să meargă la muncă. Eu cred că trebuie să-i încurajăm prima oară să termine, cât de multă educaţie pot, după care, evident, să meargă la lucru”, a spus Manole.

În opinia sa, finalizarea studiilor reprezintă un pas esențial pentru dezvoltarea profesională și pentru asigurarea unui venit stabil.

Mesajul ministrului vine într-un moment în care salariul minim pe economie este insuficient pentru a acoperi nevoile de bază ale angajaților, iar o majorare ar putea contribui la creșterea nivelului de trai și la reducerea presiunilor financiare asupra lucrătorilor cu venituri reduse.