Cum afectează munca la negru milioane de români. Cifrele ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a comentat situația angajărilor în România și fenomenul muncii la negru, respingând ideea că în țară „nu se muncește suficient”. Potrivit oficialului, România are numeroși muncitori care contribuie la economie, însă mulți dintre ei nu au forme legale de angajare.

„Nu se mai munceşte ca înainte, se munceşte mult mai productiv şi mult mai bine. Se munceşte cu un contingent de lucrători mai mare decât înainte, mai bine pregătit, mai bine educat şi, din fericire, mai bine plătit decât înainte. Însă, evident că există şi probleme”, a explicat Florin Manole.

Ministrul a amintit de controale recente ale Inspecției Muncii care au scos la iveală situații concrete: o firmă de curierat din București avea 530 de angajați fără forme legale, iar o companie de construcții a raportat 17 lucrători neînregistrați dintr-un total de 70 pe un șantier din apropierea Capitalei.

„Sunt oameni care vor să muncească, că de-aia erau la lucru, care muncesc, care sunt plătiţi, dar taxele lor nu sunt plătite, pensia lor este pusă în pericol şi, mai mult decât atât, faptul că ei nu sunt oficial angajaţi (…) îi face pe unii dintre vectorii de opinie din România să vorbească despre faptul că nu se munceşte suficient”, a adăugat oficialul.

Florin Manole a explicat că, în multe cazuri, munca fără forme legale nu este doar rezultatul neglijenței patronilor, ci și al presiunilor financiare asupra angajaților. Popririle pentru credite sau debite neachitate îi determină pe unii lucrători să accepte plata „la negru” sau să plece în străinătate.

„Nivelul înalt al popririlor pentru credite îi face pe unii dintre oameni (…) să-şi dorească fie să lucreze la negru, fie să plece din ţară. Şi atunci când ne ocupăm de combaterea muncii la negru, trebuie să ne uităm la toate aspectele care fac un om, un muncitor, uneori să-şi dorească să lucreze la negru, alteori să fie constrâns de un patron care nu vrea să plătească taxe”, a mai declarat ministrul.

Potrivit lui Manole, combaterea fenomenului muncii la negru trebuie să includă atât sancțiuni pentru firmele care nu respectă legea, cât și măsuri care să protejeze drepturile și pensiile angajaților.