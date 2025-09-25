Cât câștigă un muncitor necalificat în 2025

Salariul minim este principalul punct de referință în cazul muncitorilor necalificați, indiferent de domeniu. În lipsa unei calificări sau a unei experiențe consistente, aceștia au puține șanse de a negocia pentru un salariu mai mare. Totuși, există sectoare unde angajatorii sunt dispuși să ofere mai mulți bani, mai ales acolo unde cererea de forță de muncă este mare și deficitul de personal accentuat.

În construcții, salariul minim brut a fost stabilit la 4.582 de lei, însă eliminarea unor facilități fiscale a redus avantajele de care beneficiau muncitorii din acest sector. Având în vedere că în România se construiesc locuințe în mod constant, cererea rămâne destul de mare în acest sector.

Astfel, locuri de muncă pentru muncitori în construcții se găsesc în majoritatea orașelor mari. Oferte există și pentru cei care se îndreaptă spre agricultură. Conform ofertelor disponibile pe platformele de recrutare, salariul unui muncitor în domeniul agricol poate porni de la 3.500 de lei.

În cazul îngrijitorilor de animale, acesta poate ajunge la 4.500 de lei. În multe anunțuri, angajatorii menționează că oferă cazare gratuită.

Deși salariile din construcții și agricultură au crescut față de anii trecuți, mulți români preferă să își caute un loc de muncă peste hotare. Principalele motive sunt legate atât de diferențele salariale, cât și de condițiile de muncă din străinătate.

Un muncitor necalificat poate câștiga în Germania sau Italia peste 1.500 de euro lunar, iar în cazul celor calificați, veniturile depășesc adesea 2.000 de euro. În plus, angajatorii străini asigură de multe ori transport, cazare și asigurări medicale. Astfel, angajatorii români se confruntă cu dificultăți în menținerea personalului, deoarece diferența dintre salariile din țară și cele din Germania, Italia sau Franța este semnificativă.