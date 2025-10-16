Salariile din construcții, tot mai mari. Un necalificat ajunge și la 7.000 de lei

Sectorul construcțiilor oferă numeroase oportunități de angajare, atât pentru muncitorii calificați, cât și pentru cei necalificați. Salariile pornesc de la 4.500 de lei și pot depăși pragul de 10.000 de lei în cazul celor cu experiență în domeniu. Marius Dumitru, CEO-ul companiei de recrutare Agilion, spune că un muncitor necalificat poate ajunge la un salariu de 7.000 de lei.

Pentru muncitorii calificați, salariile pot ajunge până la 10.000 lei net pe lună, în funcție de experiență și specializare. De exemplu, în București, un muncitor calificat în domeniul amenajărilor interioare poate câștiga între 7.000 și 10.000 lei net lunar.

Potrivit companiei de recrutare Agilion, nivelul salariilor în construcții variază semnificativ în funcție de sectorul de activitate. În special în domeniul drumurilor și podurilor, un muncitor necalificat din Nepal poate ajunge să câștige aproximativ 7.000 de lei lunar.

„Salariile depind mult de sectorul de activitate al companiilor aflate în căutare de angajați. Dacă vorbim despre construcția de drumuri și poduri, un necalificat nepalez câștigă în jur de 7.000 de lei pe lună”, ne-a spus Marius Dumitru. nctiroei

Deși cererea pentru muncitorii români rămâne ridicată, angajatorii se confruntă adesea cu lipsa de seriozitate a acestora, afirmă CEO-ul companiei de recrutare.

Mulți semnează contracte cu salarii atractive, dar renunță la locul de muncă după doar câteva zile. Din acest motiv, firmele aleg să colaboreze cu muncitori străini.

„Deși există cerere pentru muncitorii din România, seriozitatea lasă foarte mult de dorit. Sunt acceptați pe salarii de 5.000, 7.000 sau chiar 8.000 de lei, iar după trei zile nu mai vin la muncă. Din acest motiv, multe companii preferă să lucreze cu muncitori străini. Există stabilitate și predictibilitate în cazul lor. Îi ajută foarte mult și legislația, cu obligativitatea de un an la angajator”, adaugă el.

Cu o experiență îndelungată în recrutarea forței de muncă din străinătate, reprezentantul companiei din Capitală susține că procedura poate fi gestionată fără dificultăți.

„Procedura implică mulți pași, dar dacă îți faci un forecast pentru 2026 nu mai e atât de greu pentru că legislația. Se pot găsi soluții atunci când cunoști legislația să aduci repede forță de muncă, făcând forecast cu angajatorii. Noi avem activitate de mulți ani și îi cunoaștem deja pe cei care sunt eligibili, iar ei ne spun planurile lor pentru anul viitor. În funcție de acest aspect demarăm recrutările”, a mai spus el.