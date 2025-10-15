Domeniu în care câștigurile sunt mai mari decât în IT. Comisioane generoase și avantaje pentru angajați

Piața imobiliară din România a devenit tot mai atractivă pentru cei care vor un loc de muncă bine plătit, însă veniturile variază semnificativ în funcție tipul tranzacțiilor, dar și de orașul în care cei din domeniu își desfășoară activitatea. În general, salariile nu sunt fixe, ci depind în mare măsură de comisioanele obținute din vânzări. Cristina Vajda, manager Dala HR, spune că există cerere mare pentru acest sector.

În 2025, cariera în imobiliare poate fi extrem de profitabilă, dar succesul depinde de perseverență, abilitatea de negociere și de rețeaua de contacte pe care o construiește fiecare profesionist, spun cei din domeniu.

Un agent aflat la început de drum poate câștiga de la 5.000 de lei în sus, iar câștigurile pot crește semnificativ în funcție de numărul tranzacțiilor realizate.

Pentru cei cu experiență și un portofoliu solid, câștigurile cresc considerabil, ajungând până la 20.000 de lei. În orașele mari, precum București, Cluj sau Timișoara, cei cu rezultate constante pot depăși acest prag, mai ales dacă se ocupă de proprietăți de lux.

„Există cerere mare în domeniu. Cei care lucrează în acest sector își fac PFA sau SRL În general, un agent imobiliar încasează 2% din valoarea imobilului pe care îl închiriază sau îl vând și încă 2% ia agenția”, ne-a spus Cristina Vajda.

Conform anunțurilor disponibile pe platformele de recrutare, agențiile imobiliare promit câștiguri între 1.000 și 5.000 de euro pe lună. Acestea sunt la fel de mari și în alte orașe din țară. De exemplu, o agenție imobiliară din Brașov se află în căutarea unui agent cu experiență, care ar urma să ajungă la un câștig lunar de 3.000 de euro.

Brokerii independenți sau managerii de agenții pot avea venituri și mai mari, deoarece participă la tranzacții importante și primesc un procent mai mare din comisioane.

În astfel de cazuri, veniturile anuale pot ajunge la sute de mii de lei. Totuși, trebuie menționat că domeniul este unul cu risc: perioadele cu puține tranzacții pot reduce dramatic câștigurile.