Social

Realitatea din spatele unui restaurant românesc din Germania. Câți bani se câștigă, de fapt

Comentează știrea
Realitatea din spatele unui restaurant românesc din Germania. Câți bani se câștigă, de faptDragusanu Gabriel. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Gabriel Drăgușanu, cunoscut publicului din emisiunea Chefi la cuțite, a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a postat un clip în care vorbește deschis despre provocările și situația financiară a unui român care a decis să își deschidă un restaurant în Germania. „Am vrut să vedem și noi cât rămâne la final din veniturile astea mari de care tot auzi. Toată lumea zice că în Germania se câștigă bine, dar haideți să vedem ce rămâne în buzunar”, a povestit bucătarul pe TikTok.

Realitatea din spatele unui restaurant românesc din Germania

Folosind un ton sincer, presărat cu umor, Gabriel Drăgușanu analizează în detaliu veniturile și cheltuielile familiei sale, ridicând întrebarea:

„Se mai merită să ai un restaurant în Germania?”. El povestește că, împreună cu soția sa, a deschis localul în 2025, iar după nouă luni de activitate, lucrurile merg „ok”, deși drumul nu a fost deloc ușor.

Potrivit calculelor sale, restaurantul generează un venit mediu lunar cuprins între 18.000 și 19.000 de euro, la care se adaugă 500 de euro reprezentând alocația pentru copii, ceea ce duce totalul brut al familiei la aproximativ 19.500 de euro pe lună.

Legea privind brățările electronice, promulgată de Nicușor Dan. Cum vor funcționa
Legea privind brățările electronice, promulgată de Nicușor Dan. Cum vor funcționa
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
Dragusanu Gabriel

Dragusanu Gabriel. Sursă foto: Facebook

Câți bani se câștigă, de fapt

Gabriel, fost concurent la Chefi la cuțite și proprietar al unui restaurant în Germania, povestește cu sinceritate realitatea financiară din spatele visului său antreprenorial.

„Noi nu ne-am luat salariile până acum, am tot reinvestit în local”, spune el, în timp ce scoate o foaie plină de cifre, pe care a notat cu grijă toate cheltuielile lunare. Lista e lungă și precisă: chiria restaurantului ajunge la 2.167 de euro, utilitățile la 600 de euro, iar costurile cu angajații part-time, taxele și contabilitatea depășesc împreună câteva mii de euro. Pe lângă acestea, familia mai are de plătit chiria locuinței, ratele, leasingul mașinii, asigurările și cheltuielile zilnice, care adună rapid sume impresionante.

După ce trage linie, Gabriel ajunge la o concluzie dureroasă: cheltuielile totale ajung la 16.837 de euro pe lună, iar profitul brut abia dacă depășește 2.600 de euro.

„Asta înseamnă cam 1.300 de euro salariul meu și al soției – și nici pe ăla nu l-am văzut până acum”, glumește amar bucătarul, lăsând să se înțeleagă cât de greu este, în realitate, să menții o afacere în picioare într-o piață competitivă și costisitoare.

În ciuda pasiunii și muncii depuse, realitatea cifrelor îi reamintește că succesul gastronomic nu se traduce automat într-un câștig financiar.

„Când muncești pentru tine, altfel tragi”

Deși admite că startul este dificil și profitul redus, Gabriel Drăgușanu afirmă că nu are regrete pentru decizia luată. „Când muncești pentru tine, altfel tragi. E greu, da, dar e al nostru. Și nu există satisfacție mai mare decât să vezi clienții fericiți și restaurantul plin”, spune fostul concurent.

În încheiere, îi îndeamnă pe cei care plănuiesc să pornească o afacere în Germania să se documenteze temeinic:

„Nu vă lăsați păcăliți de aparențe. Veniturile pot părea mari, dar cheltuielile sunt uriașe. Faceți calculele pe hârtie și gândiți-vă bine înainte.”

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:45 - Legea privind brățările electronice, promulgată de Nicușor Dan. Cum vor funcționa
19:37 - Nadia Comăneci și Diana Bulimar, alături de micile gimnaste, la GymNadia. Ce pregătește Ion Țiriac. Foto și Video
19:29 - Judecătoare din București, anchetată pentru abuz în serviciu. Patru inculpați nu au putut fi condamnați
19:20 - Germania și Marea Britanie își reafirmă prietenia. Vizită de stat în decembrie
19:12 - A murit un celebru procuror. A avut o carieră plină de controverse
19:03 - Congres cu miză în PSD. Partidul vrea schimbarea orientării politice

HAI România!

Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu

Proiecte speciale