Realitatea din spatele unui restaurant românesc din Germania. Câți bani se câștigă, de fapt

Gabriel Drăgușanu, cunoscut publicului din emisiunea Chefi la cuțite, a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a postat un clip în care vorbește deschis despre provocările și situația financiară a unui român care a decis să își deschidă un restaurant în Germania. „Am vrut să vedem și noi cât rămâne la final din veniturile astea mari de care tot auzi. Toată lumea zice că în Germania se câștigă bine, dar haideți să vedem ce rămâne în buzunar”, a povestit bucătarul pe TikTok.

Folosind un ton sincer, presărat cu umor, Gabriel Drăgușanu analizează în detaliu veniturile și cheltuielile familiei sale, ridicând întrebarea:

„Se mai merită să ai un restaurant în Germania?”. El povestește că, împreună cu soția sa, a deschis localul în 2025, iar după nouă luni de activitate, lucrurile merg „ok”, deși drumul nu a fost deloc ușor.

Potrivit calculelor sale, restaurantul generează un venit mediu lunar cuprins între 18.000 și 19.000 de euro, la care se adaugă 500 de euro reprezentând alocația pentru copii, ceea ce duce totalul brut al familiei la aproximativ 19.500 de euro pe lună.

Gabriel, fost concurent la Chefi la cuțite și proprietar al unui restaurant în Germania, povestește cu sinceritate realitatea financiară din spatele visului său antreprenorial.

„Noi nu ne-am luat salariile până acum, am tot reinvestit în local”, spune el, în timp ce scoate o foaie plină de cifre, pe care a notat cu grijă toate cheltuielile lunare. Lista e lungă și precisă: chiria restaurantului ajunge la 2.167 de euro, utilitățile la 600 de euro, iar costurile cu angajații part-time, taxele și contabilitatea depășesc împreună câteva mii de euro. Pe lângă acestea, familia mai are de plătit chiria locuinței, ratele, leasingul mașinii, asigurările și cheltuielile zilnice, care adună rapid sume impresionante.

După ce trage linie, Gabriel ajunge la o concluzie dureroasă: cheltuielile totale ajung la 16.837 de euro pe lună, iar profitul brut abia dacă depășește 2.600 de euro.

„Asta înseamnă cam 1.300 de euro salariul meu și al soției – și nici pe ăla nu l-am văzut până acum”, glumește amar bucătarul, lăsând să se înțeleagă cât de greu este, în realitate, să menții o afacere în picioare într-o piață competitivă și costisitoare.

În ciuda pasiunii și muncii depuse, realitatea cifrelor îi reamintește că succesul gastronomic nu se traduce automat într-un câștig financiar.

Deși admite că startul este dificil și profitul redus, Gabriel Drăgușanu afirmă că nu are regrete pentru decizia luată. „Când muncești pentru tine, altfel tragi. E greu, da, dar e al nostru. Și nu există satisfacție mai mare decât să vezi clienții fericiți și restaurantul plin”, spune fostul concurent.

În încheiere, îi îndeamnă pe cei care plănuiesc să pornească o afacere în Germania să se documenteze temeinic:

„Nu vă lăsați păcăliți de aparențe. Veniturile pot părea mari, dar cheltuielile sunt uriașe. Faceți calculele pe hârtie și gândiți-vă bine înainte.”