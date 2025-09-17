Orlando Zaharia, dezvăluiri din bucătăria familiei Băsescu. Cine făcea mofturi la mâncare

Orlando Zaharia, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România și jurat la Chefi la cuțite, a dezvăluit secrete din bucătăria prezidențială. Mai exact din bucătăria unde i-a gătit lui Traian Băsescu.

Bucătarul vestit atât în România cât și peste hotare a lucrat inclusiv pentru fostul președinte, Traian Băsescu. Doar că în bucătărie legea se pare că era făcută de soția acestuia. Cel puțin așa a dezvăluit bucătarul. ”Doamna Băsescu era mofturoasă, domnul nu. Nu erau reproșuri, dar era mult mai atentă.

Domnul era foarte chill, foarte calm, mânca orice, vorbea cu oricine. Mie mi-a plăcut foarte mult personalitatea lui și felul lui de a fi. Doamna era mult mai atentă la detalii. Cred că asta am și moștenit, cumva. Primul meu șef bucătar a gătit și pentru președintele Rusiei și pentru... adică a fost așa o conjunctură”, a povestit chef-ul.

Relația lui Orlando Zaharia cu mâncarea a început din momentul în care acesta avea 15 ani. Atunci și-a dat seama că locul lui este în bucătărie și a început să gătească. La 20 de ani a plecat ca bucătar pe un vas de croazieră, iar de acolo talentul lui a început să fie recunoscut.

Ulterior a câștigat tot felul de concursuri de unul singur sau în echipă cu mai mulți bucătari. Iar acum conduce două restaurante și este jurat la Chefi la cuțite.

„Să fiu parte din juriul Chefi la Cuțite este pentru mine un vis împlinit. Încă procesez această informație și este pentru prima oară când nu știu o rețetă. Eu sunt un om care a parcurs tot traseul în bucătărie, n-am ratat nicio etapă, știu ce înseamnă pasiunea pentru acest domeniu și sunt gata sa îi susțin și să îi îndrum pe cei care caută un loc în această lume’, a explicat acesta.