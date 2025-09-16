Traian Băsescu, provocare pentru ruși. Mesajul care face valuri în spațiul public

Fostul președinte Traian Băsescu l-a ironizat pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, după ce Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, a fost trimis în judecată împreună cu membrii grupării Potra. Băsescu i-a sugerat oficialului rus să „fugă la Parchetul General, că aveți un OZN”.

„Cum stăm cu aroganța, Domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate și amenințări. Potra, Georgescu și mercenarii lor, puși sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României. Ce să zicem domnule ambasador… fugiți la Parchetul General că aveți un OZN”, a a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook. .

Marți, Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată. Dosarul vizează, de asemenea, membrii grupării Potra, condusă de Horațiu Potra, pentru tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și un alt membru al familiei, Alexandru Potra, au fugit din România și sunt dați în urmărire internațională.

Rețeaua coordonată deHorațiu Potra ar fi planificat violențe extreme în București după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Procurorii arată că Georgescu a organizat întâlniri clandestine și a discutat un plan care să susțină acțiunile grupului Potra, inclusiv comunicarea de informații false și îndemnuri pentru continuarea votului.

Grupul paramilitar format de Potra, constituit din 21 de persoane, urma să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme, echipat cu obiecte periculoase, inclusiv cuțite tip briceag, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, topoare și două pistoale, precum și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4. Scopul planificat al grupului era declanșarea unor proteste împotriva autorităților, susceptibile de a atrage populația și de a deturna exercitarea puterii legitime în stat.

Sâmbătă, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, fiind interceptată de două avioane F-16. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a informat că drona era de tip Geran (Shahed-136 iranian) și că a părăsit teritoriul României pentru a intra în Ucraina.

Ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pentru discuții privind incidentul. În replică, Ambasada Rusiei a transmis că MApN ar fi descoperit un „alt OZN” și că nu există confirmări obiective privind proveniența dronei. Ambasada a respins protestul autorităților române ca „nefondat și nejustificat”.

Vladimir Lipaev a mai declarat că incidentul a fost „o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar și de responsabilitate pentru crime, încearcă să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”.