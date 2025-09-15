Politica

Ambasada Rusiei în România respinge acuzațiile privind drona interceptată în spațiul românesc

Comentează știrea
Ambasada Rusiei în România respinge acuzațiile privind drona interceptată în spațiul românescSursă foto: romania.mid.ru
Din cuprinsul articolului

Ambasada Rusiei în România neagă că drona detectată pe 13 septembrie în spațiul aerian ar fi de origine rusă. Ambasada susține că incidentul reprezintă „o provocare intenționată a regimului de la Kiev” și că nu există dovezi obiective care să ateste proveniența dronei. Ministerul Apărării Naționale, a ridicat două aeronave F-16 pentru a monitoriza situația, subliniind că România rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești.

Ambasada Rusiei în România respinge acuzațiile privind drona care a intrat în spațiul aerian

Ambasada Rusiei în România a respins protestul României ca fiind „nefondat și nejustificat”, menționând că nu există dovezi clare care să ateste că drona ar fi de origine rusă. Ambasada susține că incidentul reprezintă o provocare a regimului de la Kiev împotriva Federației Ruse.

”Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienţei naţionale a aparatului zburător, protestul părţii române a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, se arată în comunicat.

În comunicatul emis, ambasada a precizat că niciuna dintre întrebările românești privind identificarea dronei nu a primit răspuns concret și convingător. Ambasadorul Rusiei a subliniat că toate circumstanțele indică o acțiune deliberată a Kievului pentru a evita responsabilitatea pentru eventuale eșecuri militare.

Uniformele școlare, dăunătoare sănătății copiilor. Fetele sunt mai afectate
Uniformele școlare, dăunătoare sănătății copiilor. Fetele sunt mai afectate
Zece persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor în alegerile din 28 septembrie
Zece persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor în alegerile din 28 septembrie

Ministerul Apărării Naționale a detectat pe 13 septembrie o dronă în spațiul aerian

Pe 13 septembrie, MAPN a descoperit o dronă neautorizată în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizare și protejarea frontierei. Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat că piloții au avut autorizația să doboare drona, însă au decis să nu deschidă focul pentru a evita victime colaterale.

F-16

F-16. Sursă foto: Facebook

Moşteanu a afirmat că este vorba despre „o dronă rusească” și că România își va proteja spațiul aerian şi „rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.

Mesaje RO-Alert în Tulcea

ISU Tulcea a emis două mesaje RO-Alert pentru populație, avertizând asupra posibilei căderi a unor obiecte din spațiul aerian și recomandând măsuri de protecție.

Operațiunea militară a fost coordonată de comandantul Forțelor Aeriene Române, iar piloții implicați au fost consultați pentru evaluarea deciziilor și procedurilor de răspuns în astfel de situații.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:06 - Uniformele școlare, dăunătoare sănătății copiilor. Fetele sunt mai afectate
17:01 - Ambasada Rusiei în România respinge acuzațiile privind drona interceptată în spațiul românesc
16:54 - Ministrul Muncii, împotriva reducerii numărului de bugetari
16:46 - Bianca Dan și Marian Grozavu se pregătesc de nuntă după experiența de la „Insula Iubirii”
16:36 - Zece persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor în alegerile din 28 septembrie
16:24 - Pescobar, din nou în centrul atenției. Niciun român n-a mai făcut așa ceva

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale