Ambasada Rusiei în România neagă că drona detectată pe 13 septembrie în spațiul aerian ar fi de origine rusă. Ambasada susține că incidentul reprezintă „o provocare intenționată a regimului de la Kiev” și că nu există dovezi obiective care să ateste proveniența dronei. Ministerul Apărării Naționale, a ridicat două aeronave F-16 pentru a monitoriza situația, subliniind că România rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești.

Ambasada Rusiei în România a respins protestul României ca fiind „nefondat și nejustificat”, menționând că nu există dovezi clare care să ateste că drona ar fi de origine rusă. Ambasada susține că incidentul reprezintă o provocare a regimului de la Kiev împotriva Federației Ruse.

”Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienţei naţionale a aparatului zburător, protestul părţii române a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, se arată în comunicat.

În comunicatul emis, ambasada a precizat că niciuna dintre întrebările românești privind identificarea dronei nu a primit răspuns concret și convingător. Ambasadorul Rusiei a subliniat că toate circumstanțele indică o acțiune deliberată a Kievului pentru a evita responsabilitatea pentru eventuale eșecuri militare.

Pe 13 septembrie, MAPN a descoperit o dronă neautorizată în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizare și protejarea frontierei. Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat că piloții au avut autorizația să doboare drona, însă au decis să nu deschidă focul pentru a evita victime colaterale.

Moşteanu a afirmat că este vorba despre „o dronă rusească” și că România își va proteja spațiul aerian şi „rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.

ISU Tulcea a emis două mesaje RO-Alert pentru populație, avertizând asupra posibilei căderi a unor obiecte din spațiul aerian și recomandând măsuri de protecție.

Operațiunea militară a fost coordonată de comandantul Forțelor Aeriene Române, iar piloții implicați au fost consultați pentru evaluarea deciziilor și procedurilor de răspuns în astfel de situații.