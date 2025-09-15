Politica

Ședință CSAT după intrarea dronei rusești în spațiul aerian. Moșteanu: Trebuie să fim pregătiți

Ședință CSAT după intrarea dronei rusești în spațiul aerian. Moșteanu: Trebuie să fim pregătițiIonuț Moșteanu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că românii trebuie să se obișnuiască „cu incidente” de genul celui de sâmbătă, când o dronă a Federației Ruse a intrat în spațiul aerian românesc.

„Ne place sau nu, va trebui să ne obișnuim cu ele și vom vedea și pacea între Ucraina și Rusia, însă și după aceasta vom avea provocări la Marea Neagră multă vreme. Trebuie să descurajăm astfel de provocări, iar acest lucru se poate face doar prin coordonare cu aliații și prin echipare corespunzătoare”, a afirmat Moșteanu.

Ministrul a explicat că va avea loc o ședință  CSAT în două-trei săptămâni pentru a aproba norme privind intervenția în cazul aeronavelor cu pilot. În prezent, legea prevede că ordinul de doborâre a unei aeronave cu pilot este dat de ministrul Apărării.

Drona Geran-2

Drona Geran-2. Sursa foto: x.com

„Legea a fost promulgată pe 19 mai, iar pe 4 iulie, la zece zile după ce am fost numit ministru, am semnat un ordin secret prin care comanda de doborâre a dronelor — vehicule aeriene fără pilot — este dată de comandantul militar al misiunii. Totul este legal și detaliat”, a spus Moșteanu la un post TV

Diferența între aeronave cu pilot și drone

Întrebat despre comanda de doborâre și implicarea CSAT, Moșteanu a precizat că normele pentru aeronavele cu pilot sunt pe masa CSAT și urmează să fie adoptate în următoarea ședință. Până atunci, ordinul ministrului rămâne în vigoare.

„Factorul civil-politic a fost introdus după 9/11 pentru aeronavele cu pilot, dar în cazul dronelor nu este complicat — legislația este în vigoare și funcțională”, a completat el.

Planuri de producție de drone în România împreună cu Ucraina

Ministrul Apărării a declarat că România analizează posibilitatea de a produce drone împreună cu Ucraina, pentru a reduce costurile legate de interceptarea lor. „Discuția economică este importantă și s-au lovit de ea și israelienii la începutul războiului din Ucraina. Ucrainenii au fost rapizi și inovativi pentru a scădea costul doborârii dronelor. Am vizitat trei fabrici de drone în Ucraina și am discutat cu ministrul Denîs Șmîhal despre disponibilitatea de a le construi în România”, a explicat Moșteanu.

Proiectul este eligibil pe programul SAFE. Ministrul a adăugat că în următoarele zile este posibilă prima conferință de follow-up cu ucrainenii, cu scopul de a încheia un contract până anul viitor pentru producția de drone. „Trebuie să ne mișcăm foarte repede și să ducem înainte această procedură”, a concluzionat Moșteanu.

