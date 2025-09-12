Rusia a ieșit din jocul negocierilor pentru pacea din Ucraina. Anunțul Kremlinului

Rusia și Ucraina au întrerupt orice negociere de pace. Anunțul a fost făcut azi de reprezentanții Kremlinului, prin vocea purtătorului de cuvânt, Dmitri Peskov. Nu se cunoaște o dată la care cele două țări aflate în război ar putea să reia discuțiile.

„Canalele de comunicare există şi funcţionează. Negociatorii noştri au posibilitatea de a comunica prin intermediul acestor canale. Însă, deocamdată, putem să ne referim mai degrabă la o pauză”, a Peskov.

Negocierile de pace de la Istanbul de la începutul acestui an nu au fost deloc productive și nu au creat nimic concret. Excepție a făcut doar un acord ce privește schimburile de prizonieri de război între Moscova şi Kiev.

„Partea rusă rămâne pregătită să urmeze calea dialogului paşnic. Însă este adevărat faptul că europenii împiedică acest lucru”, a mai afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Preşedintele american Donald Trump, cel care şi-a asumat rolul de mediator între Moscova şi Kiev, doreşte să pună capăt rapid atacului rusesc lansat în 2022 în Ucraina. Dar cele două țări aflate în război nu par să ajunge la vreun numitor comun în prezent.

Vladimir Putin a cerut demilitarizarea Ucrainei, dar şi cedarea regiunilor ucrainene pe care Moscova susţine că le-a anexat, deşi nu le controlează pe deplin pe toate.

De partea cealaltă, Kievul, consideră aceste condiţii inacceptabile şi cere garanţii de securitate de la aliaţii săi, deoarece este convinsă că Rusia ar ataca-o din nou chiar şi în cazul unui acord de pace.

Altfel, Kremlinul a dat asigurări, azi, referitor la temerile pe care le-a provocat în Europa începutul manevrelor strategice Zapad-2025, că Rusia nu ameninţă acum ţările din Europa.

„Vreau să reamintesc cuvintele preşedintelui nostru, Vladimir Putin: Rusia nu a ameninţat niciodată pe nimeni şi nu ameninţă acum ţările din Europa”, a mai spus Peskov.