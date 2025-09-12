Au început exercițiile militare Rusia-Belarus. Polonia vorbește despre „zile critice”

Rusia și aliatul său apropiat, Belarus, au început vineri o serie de exerciții militare de amploare, denumite „Zapad 2025”, care au atras atenția și neliniștea NATO.

Manevrele vin într-un moment de tensiune accentuată în Europa de Est, la doar câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de încălcarea spațiului său aerian prin drone de atac.

Evenimentul are loc în apropierea orașului Borisov, la est de Minsk, și se va desfășura până pe 16 septembrie.

Anunțul privind exercițiile comune a fost făcut oficial de autoritățile de la Minsk, care au precizat că acestea au fost planificate și nu ar fi „îndreptate împotriva nimănui”.

Totuși, NATO și țările de pe Flancul Estic – Polonia, Lituania și Letonia – au intrat în stare de alertă maximă.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că țara sa traversează „zile critice” și că riscul unui conflict deschis cu Rusia este mai ridicat decât oricând după Al Doilea Război Mondial.

Declarațiile sale vin după ce avioane de vânătoare NATO au fost ridicate pentru a intercepta drone rusești ce ar fi pătruns în spațiul aerian polonez.

Kremlinul, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, a încercat să tempereze temerile, susținând că „exercițiile sunt doar antrenamente planificate”.

Totuși, suspiciunile rămân ridicate, în special din partea Ucrainei, al cărei președinte, Volodimir Zelenski, a subliniat că manevrele rusești „nu au un caracter defensiv, ci vizează direct Ucraina”.

Polonia a decis închiderea totală a frontierei cu Belarus pe durata exercițiilor, pentru a preveni eventuale provocări.

În plus, a restricționat traficul aerian în zona de graniță. Măsuri similare au fost anunțate de Lituania și Letonia, care au închis parțial spațiul aerian.

Belarus declarase inițial că 13.000 de militari vor participa la Zapad 2025, însă ulterior a redus cifra la aproximativ 7.000.

Comparativ, în ediția din 2021 Rusia trimisese aproape 200.000 de soldați, la scurt timp înaintea invaziei Ucrainei.

Dimensiunea exercițiilor actuale este mai redusă, însă introducerea armelor nucleare tactice schimbă ecuația. Autoritățile de la Minsk au confirmat că vor fi testate noi rachete cu capacitate nucleară, inclusiv modelul experimental „Oreshnik”.

Această informație a amplificat neliniștile din regiune și a adus critici dure din partea statelor NATO.

Analistul militar rus Alexander Khramchikhin consideră că importanța exercițiilor a fost „exagerată”, descriindu-le drept „un spectacol cu valoare simbolică redusă”.

În schimb, alți experți, precum Vassily Kashin, susțin că acestea reprezintă atât o demonstrație de forță, cât și un antrenament real de luptă, menit să pregătească Rusia și Belarus pentru eventualitatea unui conflict direct cu NATO.

Coridorul Suwalki, situat între Polonia și Lituania, este văzut ca punctul strategic cel mai vulnerabil. O eventuală ofensivă rusă asupra acestei zone ar putea bloca legătura terestră a NATO cu statele baltice.

De aceea, atât Rusia, cât și NATO organizează exerciții care simulează scenarii de ocupare și contraatac în acest sector.

Pentru moment, manevrele „Zapad 2025” sunt privite de Occident drept un test de rezistență și un mesaj politic, mai degrabă decât o pregătire iminentă pentru un atac.

Totuși, contextul războiului din Ucraina face ca fiecare astfel de exercițiu să fie interpretat cu prudență și cu un ochi atent la posibilele intenții ascunse ale Moscovei.