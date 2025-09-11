Politica Polonia închide frontiera cu Belarus pe termen nedeterminat. MAE îndeamnă cetățenii moldoveni să caute rute alternative







Republoica Moldova. Cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus trebuie să știe că toate punctele de trecere terestră vor fi închise. Măsura intră în vigoare din data de 12 septembrie, ora 00:00. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice din cele două state, a informat că decizia aparține autorităților poloneze și vizează suspendarea traficului pe termen nedeterminat.

Astfel, pentru frontiera Polonia – Rusia, restricțiile vizează punctele de trecere auto Gronowo și Gołdap. Pentru frontiera Polonia – Belarus, restricțiile se aplică la punctele auto Połowce, Sławatycze, Kuźnica și Bobrowniki. La punctele terestre pietonale Białowieża și Rudawka, dar și pe liniile feroviare Terespol și Kuźnica.

„Interdicția este aplicabilă pe ambele sensuri de deplasare”, au precizat autoritățile de la Varșovia.

Autoritățile poloneze au precizat că măsura va rămâne în vigoare până la anularea ei oficială. În acest interval, trecerea prin punctele menționate va fi restricționată în ambele sensuri. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să utilizeze rute alternative. De asemenea să consulte alertele de călătorie publicate pe pagina oficială a Poliției de frontieră poloneze: granica.gov.pl. Aici informațiile sunt disponibile în limbile engleză, germană și rusă.

Totodată, restricțiile vizează nu doar circulația terestră și feroviară, ci și spațiul aerian de-a lungul granițelor Poloniei cu Belarus și Ucraina.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate din Polonia a anunțat joi, 11 septembrie, introducerea unor restricții privind traficul aerian. Asta după ce în ajun autoritățile poloneze au confirmat doborârea mai multor drone rusești care au pătruns în spațiul aerian național.

„La solicitarea Comandamentului Operațional al Ramurilor Forțelor Armate vor fi introduse restricții de trafic aerian în partea de est a Poloniei sub forma zonei restricționate EP R129”, a transmis Agenția Poloneză de Navigație Aeriană într-un comunicat publicat miercuri seară.

Restricțiile intrată în vigoare pe 11 septembrie, la ora 22:00, și se aplică până la 9 decembrie. Zborurile în zona restricționată sunt interzise de la răsărit până la apus. Excepție fiind aeronavele care operează conform unui plan de zbor, dispun de transpondere corespunzătoare și mențin comunicare bidirecțională cu autoritățile aeriene. Sunt permise doar zborurile militare și unele zboruri speciale suplimentare.

Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când Varșovia confirmă utilizarea armamentului pentru a neutraliza obiecte ostile în spațiul său aerian. Pe 10 septembrie, Polonia a activat sistemele proprii de apărare, dar și cele NATO. Asta în timpul unui atac masiv rusesc asupra vestului Ucrainei.

Ca urmare, pe 11 septembrie, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență la cererea Poloniei, pentru a discuta încălcarea spațiului aerian polonez. Ministerul de Externe de la Varșovia a subliniat că situația reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și a întregii Alianțe Nord-Atlantice.