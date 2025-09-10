International Secretarul general al NATO, mesaj după incidentul cu drone din Polonia







Mark Rutte, secretarul general al NATO, a numit incidentul cu drone rusești, pătrunse pe teritoriul Poloniei, un „comportament periculos”. Oficialul a făcut referire la Kremlinul condus de președintele Vladimir Putin.

„O evaluare completă este în curs, însă indiferent dacă această incursiune a fost intenționată sau nu, este absolut iresponsabilă și periculoasă”, a transmis secretarul general al Alianței, în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o astăzi.

Rutte i-a transmis președintelui Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina. „Mesajul meu către Putin este clar: puneți capăt războiului din Ucraina. Încetați să ne mai încălcați spațiul aerian și să știți că suntem vigilenți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Polonia și aliații săi au denunțat miercuri o provocare din partea Rusiei, după ce drone au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac nocturn asupra Ucrainei, iar mai multe dintre aceste drone au fost interceptate de forțele poloneze și cele ale NATO.

Aceasta este „prima dată când avioane ale NATO s-au confruntat cu potențiale amenințări în spațiul aerian aliat”, a declarat un purtător de cuvânt al SHAPE, cartierul general al forțelor NATO în Europa.

Avioane F-16 poloneze și aeronave F-35 olandeze au intervenit pentru a 'confrunta' această incursiune a dronelor în spațiul aerian al Poloniei. Au fost activate și baterii germane Patriot, sisteme de apărare antiaeriană de fabricație americană, prezente în Polonia, a mai spus purtătorul de cuvânt.

„Nu am dori să comentăm acest lucru în niciun fel. Aceasta este prerogativa Ministerului Apărării”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oficialul a mai spus că incidentul nu se află în sfera de competență a biroului său și a sugerat jurnaliștilor să se adreseze direct Ministerului rus al Apărării. Și a respins acuzațiile formulate de Uniunea Europeană și NATO, susținând că Rusia este adesea ținta unor critici nefondate.