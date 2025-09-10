Justitie DIICOT cere arestare preventivă pentru Alexandru Bălan. E acuzat de spionaj pentru KGB Belarus







Un bărbat de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, acuzat că a divulgat informații secrete unor ofițeri ai KGB Belarus „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, a anunțat DIICOT. Procurorii îl cercetează pentru tentativă la trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în forma continuată.

Biroul de Informare al DIICOT a transmis că pe 9 septembrie procurorii structurii centrale au dispus reținerea bărbatului. Miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost desfășurată împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și cu sprijinul Jandarmeriei. Ancheta, coordonată prin EUROJUST, a beneficiat de colaborarea serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, dar și de sprijinul procurorilor din aceste țări și din Republica Moldova.

Potrivit DIICOT, suspectul ar fi Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Luni, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele lui Bălan, care a fost reținut pe aeroportul din Timișoara și transferat la București. Marți dimineață a fost adus la sediul DIICOT, unde a fost audiat peste șapte ore și ulterior a fost reținut.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, a precizat DIICOT.

Anchetatorii au arătat că, între 2024 și 2025, bărbatul s-a întâlnit de două ori la Budapesta cu ofițeri belaruși, fiind suspiciuni că întrevederile au vizat transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți.

SRI a precizat că investigația a fost realizată în cooperare cu parteneri din Cehia, Polonia și Ungaria, iar în faza finală a primit sprijin și de la SIS Moldova.

Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău a confirmat luni seara că pe numele unui fost ofițer de rang înalt a fost emis mandat de aducere la solicitarea autorităților române. Potrivit agenției IPN, este vorba de Alexandru Bălan, fost adjunct al șefului SIS.

Presa de peste Prut notează că Bălan a fost numit în funcție în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip, într-o perioadă dominată de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Ulterior, au apărut acuzații privind implicarea sa în evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov din arest la domiciliu, dar și alte suspiciuni.

Între timp, autoritățile cehe au anunțat expulzarea unui diplomat belarus într-un caz conex.