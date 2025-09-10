International

Diplomat belarus declarat persona non grata în Republica Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus. Sursă foto: Facebook
Un colaborator al Ambasadei Belarusului la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova, a anunțat Ministerul de Externe al țării. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, nu a confirmat și nici nu a infirmat dacă măsura are legătură cu dosarul lui Alexandru Balan, fost ofițer SIS anchetat pentru divulgarea de informații secrete către KGB-ul din Belarus. „Este clar și evident că astfel de cazuri nu favorizează niciun fel dezvoltarea unor relații care să fie de prietenie”, a declarat Daniel Vodă.

Informații confidențiale transmise către Belarus

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Alexandru Balan ar fi transmis informații confidențiale către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat al Belarusului. În perioada 2024–2025, acesta s-ar fi întâlnit de două ori la Budapesta cu reprezentanți ai serviciului de informații, existând „suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”.

SIS a precizat că ancheta se desfășoară în cooperare cu instituții din Cehia, Polonia și Ungaria, pentru a preveni și investiga amenințările la adresa securității regionale.

Balan a fost numit director adjunct al SIS în martie 2016, prin decret semnat de președintele Nicolae Timofti, la propunerea directorului instituției. În 2018 a părăsit funcția.

Alexandru Bălan

Alexandru Bălan/ Sursa foto: Facebook

Are antecedente în Republica Moldova

Conform unei investigații „Cutia Neagră”, Balan ar fi fost implicat în operațiunea prin care șapte profesori ai unei rețele de licee private din Republica Moldova au fost reținuți și extrădați în Turcia, fiind considerați opozanți ai regimului Erdogan.

În 2023, presa a relatat că Balan a fost surprins conducând în stare de ebrietate, după ce a lovit două autoturisme, încercând să-i convingă pe martori să nu anunțe poliția.

Conexiuni internaționale ale dosarului

Pe 8 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe din Cehia a anunțat expulzarea unui diplomat belarus acuzat de spionaj, dosar aflat în legătură cu cazul lui Balan.

La scurt timp, fostul adjunct SIS a primit un mandat de reținere pentru 24 de ore, după opt ore de audieri la sediul DIICOT.

