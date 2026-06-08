Republica Moldova. În timp ce conducerea pro-rusă a autonomiei Găgăuze, başkanul şi deputaţii din Adunarea Populară, se află pe baricade cu guvernarea pro-occidentală de la Chişinău, Primăria municipiului Comrat menţine un dialog constructiv cu administraţia publică centrală şi susţine integrarea europeană a Republicii Moldova.

Actuala conducere a Primăriei Comrat s-a detaşat de politicienii pro-ruşi, pe care îi critică pentru relaţia tensionată cu Chişinăului şi îi acuză de corupţie.

Ce i-a determinat pe funcţionarii de la Primăria Comrat să se detaşeze de greii politicii din Găgăuzia ne explică vice-primarul Stepan Cîra, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Stepan Cîra consideră că susţinerea unui dialog cu Chişinău este doar benefic pentru Găgăuzia. Şi a criticat poziţia deputaţilor din Adunarea Populară, care blochează conlucrarea cu autorităţile centrale.

„Poziţia Primăriei municipiului Comrat este una pentru Găgăuzia. De ce s-a creat aşa o situaţie pentru care noi nu mai avem un drum comun cu majoritatea deputaţilor din Adunarea Populară? Pentru că la noi are prioritate dezvoltarea regiunii, dezvoltarea oraşului nostru. Iar politica este pe ultimul plan.

Pentru că am observat că deseori în Găgăuzia vin politicieni. Iau, să spunem aşa, frişca, şi pleacă. Uitând de Găgăuzia pe o perioadă de patru ani.

Ce s-a întâmplat la noi cu câţiva ani în urmă? Am înţeles că anumiţi au venit în Găgăuzia nu pentru a dezvolta regiunea. Dar pentru a se ocupa şi promova propriile interese politice. Dar pentru noi acest lucru nu este convenabil.

Sarcina noastră este de a dezvolta infrastructura oraşului, să construim drumuri, să dezvoltăm sistemul de canalizare, să asigurăm alimentarea cu apă, să avem grijă de terenurile de joacă, şcoli, grădiniţe. Dar nu să facem politică. Din aceste motive, drumurile noastre se despart”, a declarat vice-primarul de Comrat.

Stepan Cîra crede că blocarea dialogului ar pune în pericol viitorul autonomiei.

„Noi, desigur, urmărim în primul rând interesele cetăţenilor noştri, ale locuitorilor oraşului nostru. Dar nu interesele celor care se află peste hotare şi vor să ne conducă de acolo. Pentru noi acest lucru este inacceptabil şi noi nu vom merge niciodată pe această cale.

Pentru că această cale va duce în viitor la distrugerea autonomiei regiunii noastre. Această cale doar pune beţe în roate dezvoltării oraşului nostru şi a autonomiei în întregime”, consideră funcţionarul.

Stepan Cîra susţine că dialogul constructiv pe care le are Primăria municipiului Comrat cu autorităţile centrale de la Chişinău contribuie la atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea localităţii.

„Datorită investiţiilor din afară oraşul acum se dezvoltă. Toate structurile internaţionale, dar şi cele naţionale, sunt dispuse să colaboreze cu noi. Pentru că la noi în Primărie nu există corupţie. Nu există din partea noastră nici acţiuni care contravin Constituţiei Republicii Moldova.

De aceea, aceste fonduri şi structuri vor merge cu noi la dialog. Pentru că noi urmărim scopuri normale şi corecte. Scouri normale pentru un stat democrat şi o societate normală. Care tinde spre îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Dar nu spre degradare sau ducerea spre o criză politică a autonomiei”, a spus funcţionarul.

Vice-primarul municipiului Comrat a declarat că oraşul a primit o susţinere enormă pentru dezvoltarea infrastructurii.

„Pe parcursul ultimilor trei-patru ani la noi a parvenit o cantitate uriaşă de fonduri. Nu sunt din bugetul oraşului nostru, nici din bugetul Găgăuzie. Sunt fonduri din bugetul ţării noastre, de la organizaţiile internaţionale ambasadele acreditate în Republica Moldova, a altor ţări. Cum ar fi Germania, Slovacia, Japonia, China şi multe alte ţări.

Datorită lor astăţăzi în Comrat este dezvoltat sistemul de canalizare, apeductul. Acestea sunt probleme stringente pentru oraş. Mai ales că în jumătate de localitate lipseşte sistemul de canalizare.

Toate fondurile primite din exterior noi le redrecţionăm în proiectele de infrastructură. Este vorba de sute de milioane de lei, care sunt investite în Găgăuzia.

De exemplu, din aceste fonduri am reparat drumul şi terenul de joacă în raionul Tucaneasca. La fel şi în raioanele Zarecie şi Ialpug. În aceste zone a fost dat în exploatare apeductul şi sistemul de canalizare. La fel şi în zona Tancului. Cu o săptămână în urmă a început alimentarea cu apă a noului cartier Ghenşlik. Fiecare din aceste proiecte a costat cel puţin zece milioane de lei. Şi astfel de proiecte există foarte multe”, a comunicat Cîra.

Stepan Cîra a declarat că datorită fondurilor parvenite din afara autonomiei, oraşul Comrat a cunoscut o dezvoltare accelerată.

„Există o diferenţă substanţială privind nivelul de trai în Comrat şi celelalte localităţi din autonomie. Dar şi din afara Găgăuziei. Comratul are anumite avantaje pentru a se dezvolta rapid. Este vorba despre amplasare, numărul de locuitori, întreprinderile care se află în oraş.

Este vorba şi de contribuabilii care se află în oraşul nostru, care achită taxe, datorită cărora putem dezvolta mai rapid infrastructura.

În prezent la Comrat se defăşoară lucrări active de asfaltare a drumurilor. Cred că dacă e să raportăm numărul de lucrări de afaltare pe cap de locuitor, Comratul se află pe primul loc în Republica Moldova.

Cred că dacă vom continua în acest ritm, în 3-4 ani toate drumurile din Comrat vor fi asfaltate. Pentru că priorităţile le stabilim nu după mofturile noastre. Se fac sondaje în rândul locuitorilor, purtăm dialog cu cetăţenii şi-i întrebăm pe ei ce trebuie de făcut în oraşul nostru pentru ei. Una din cele mai mare probleme în oraşul nostru, dar cred că şi în toată ţara, sunt drumurile. De aceea le acordăm o atenţie prioritară.

Consider că cele mai multe investiţii le primesc cei care muncesc şi care urmăresc scopuri normale şi corecte, pentru dezvoltarea localităţii. Să nu te ocupi de politică, ci de dezvoltarea localităţii”, afitmă funcţionarul.

Stepan Cîra susţine că deschiderea largă pe care o are Primăria Comrat, deasemenea reprezintă un factor important pentru atragerea investiţiilor.

„Noi suntem deschişi către toţi – către Chişinău, Găgăuzia, ţările europene, Asia. Suntem deschişi către toată lumea.

Dar dacă există o deschidere, trebuie să fie una corectă. Care să nu dăuneze integrităţii ţării, populaţiei şi autonomiei. Noi astăzi avem un volum foarte mare de investiţii.

Iar cele mai multe vin din Turcia. Le suntem foarte recunoscători. Din investiţiile din Turcia au fost construite un spital, un stadion, un colegiu şi o casă de creaţie. În anii 90, apeductul a fost amenajat pe banii veniţi din Turcia.

De aceea, noi am fost şi vom rămâne deschişi faţă de toţi pentru a asigura dezvoltarea oraşului”, a spus edilul.

Deşi rămâne deschis pentru dialogul cu Chişinăul, Stepan Cîra este pe punctul de a fi cercetat penal pentru îmbogăţire ilicită. Este din cauza a trei camioane pe care le deţine în Federaţia Rusă, unde a lucrat anterior.

În privinţa lui Cîra au fost iniţiate două verificări de către Autoritatea Naţională de Integritate. Una în 2017 şi alta în 2020. În primul caz Curtea de Apel s-a pronunţat în favoarea funcţionarului. În al doilea caz s-a constatat îmbogăţirea ilicită, că chipurile cheltuielile au depăşit veniturile.

Consider „că în această situaţie instituţia a procedat extrem de neobectiv. Pentru că eu le-am oferit toată informaţia. Ei au luat în consideraţie averea mea de peste hotare. Nu este vorba de imobile, de careva active. Este vorba de bunuri mobile ale mele. Sunt nişte camioane pe care am considerat că este nevoie să le declar. Pur şi simplu, am vrut să fiu deschis. Să fiu curat în faţa legii.

Inspectorii de integritate au luat în calcul preţurile de piaţă actuale ale camioanelor, calificându-le drept venituri. Dar eu am prezentat informaţii cu preţul ral a acestor vehicole, ca sunt în altă ţară. Şi că eu am lucrat în această ţară. Am mers acolo la lucru în 2012, la fel ca mulţi alţii. Am câştigat bani şi i-am investit în camioane. În perioada respectivă eram un simplu consilier municipal, nu deţineam funcţii de demnitate publică, primar, viceprimar sau deputat. Ce influenţă putea avea un consilier municipal care avea atunci doar 21 de ani? Ca să sustragă bunurile publice. Este un absurd.

Dacă ANI ar fi raportat proprietăţile la toţi anii de muncă, atunci vedeau că se încadrează în veniturile raportate legal. Ei se referă la proprietăţi pe care le-am obţinut în anii 2013-2014 prin muncă cinstită”, ne-a explicat viceprimarul de Comrat.

Edilul a spus că activitatea sa este foarte afectată de această situaţie: