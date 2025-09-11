Politica Promisiunile lui Igor Dodon dacă va câştiga parlamentarele. Va strânge cureaua pentru cetăţeni şi va face prima vizită la Moscova







Republica Moldova. Ex-preşedintele pro-rus Igor Dodon recunoaşte că dacă va ajunge la guvernare după alegerile din 28 septembrie va da prioritate relaţiilor cu Federaţia Rusă, va deturna procesul de aderare la Uniunea Europeană şi va îl va ignora pe preşedintele României, Nicuşor Dan.

Pe de altă parte, fostul şef al statului a recunoscut că îi va fi greu să se descurce fără banii europenilor.

Liderul PSRM nu a precizat, deocamdată funcţia cheie pe care o ţinteşte dacă va câştiga alegerile parlamentare- cea de preşedinte al Parlamentului sau cea de şef al Guvernului.

Igor Dodon a declarat într-un podcast cu activistul din Nisporeni, Grigore Manole, distribuit pe Tik-Tok, că va efectua prima vizită după alegerile din 28 septembrie la Moscova. „Da voi obţine, după alegeri, o funcţie de conducere, eu consider că prima vizită oficială trebuie să o fac la Moscova”, a spus fruntaşul socialist.

„Dar eu consider că la Bucureşti”, l-a întrerupt interlocutorul.

„Asta e opinia ta. Eu o stimez. Dar eu consider că la Moscova. Şi am să explic de ce. Dar ce să mă duc eu la Nicuşor Dan? Ce să-l rog? Dar la George Simion? Eu am să mă duc în Federaţia Rusă”, a declarat Dodon.

În luna iunie, Igor Dodon a declarat în cadrul unui interviu că premierul care va fi numit după alegerile din 28 septembrie va trebui să facă prima vizită oficială în Federaţia Rusă.

Fostul preşedinte este conştient că dacă va ajunge la guvernare, Republica Moldova nu va mai primi bani de la Uniunea Europeană. Şi că se va descurca greu fără finanţarea din partea Uniunii Europene.

„Maia Sandu îi va convinge pe europeni să nu ne dea bani. Pe termen lung nu va fi nicio problemă. Dar pe termen scurt va fi greu. Va trebui să strângem cureaua.Vom căuta bani în altă parte. Vom merge în Federaţia Rusă, în Turcia, la chinezi. O variantă este să împrumutăm bani de la cetăţenii noştri. Oamenii au bani acasă.

Dacă vom ieftini resursele energetice, peste 7-8 luni economia va începe să funcţioneze. Dar până atunci va fi foarte greu”, a declarat Igor Dodon într-un interviu oferit jurnalistului Gheorghe Gonţa.

Sursele EvZ susţin că Igor Dodon ar ţinti funcţia de premier dacă blocul electoral „Patriotic” va obţine majoritatea parlamentară după scrutinul din 28 septembrie.

Totuşi, ascensiunea lui Dodon la şefia Guvernului ar putea fi blocată de preşedinta Maia Sandu.

Potrivit Constituţiei, preşedintele ţării, după consultări cu fracţiunile parlamentare, propune candidatul pentru funcţia de premier. Acesta îşi formează echipa de miniştri, care urmează să fie votată de Parlament. Dacă Parlamentul nu reuşeşte de două ori consecutiv să voteze Guvernul, atunci şeful statului dizolvă Parlamentul şi anunţă alegeri anticipate.

„Maia Sandu nu va propune niciodată un prorus pentru funcţia de pri-ministru”, a declarat anterior fostul premier Ion Sturza.