International Rusia inițiază cea mai intensă campanie de reînarmare din ultimele decenii







Rusia va beneficia de alocarea a zeci de miliarde de dolari pentru o reînarmare totală, nu doar în contextul războiului din Ucraina, ci și pentru a-și întări influența către vest, avertizează șeful Serviciului de Informații Militare ucrainene(HUR), Kirilo Budanov, relatează Blesk.

Budanov a declarat, într-un interviu pentru Apostrof TV, că până în 2030 planurile Rusiei de reînarmare vor deveni o certitudine.

Acesta a precizat că Moscova pregătește un program amplu de modernizare a arsenalului, cel mai extins de la sfârșitul anilor 1980, estimând că procesul de reînamare militară a Federației Ruse se va întinde până în 2037.

Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, a afirmăt că Rusia intenționează să aloce aproximativ 1,2 trilioane de dolari pentru programele de modernizare și suplimentarea armatei, echivalentul a aproape jumătate din produsul intern brut al țării.

El a subliniat că, chiar și în ipoteza în care Kremlinul nu va reuși să ducă la capăt aceste planuri ambițioase, direcționarea a doar jumătate din această sumă ar reprezenta totuși un efort financiar de proporții uriașe.

Generalul ucrainean Kirilo Budanov consideră că Rusia nu constituie o amenințare exclusiv pentru Ucraina, ci pentru întregul continent european. El a precizat că, până spre 2030, planurile Moscovei de extindere și modernizare a armatei vor deveni o certitudine, incluzând pregătiri pentru eventuale operațiuni împotriva țărilor europene.

Budanov a reamintit că Vladimir Putin a anunțat încă din 2018 dezvoltarea a șase categorii de armament de ultimă generație, printre care rachete care ar fi dificil de interceptat. Potrivit acestuia, armata rusă își ajustează constant tehnica și tacticile pe baza experienței acumulate în războiul din Ucraina, iar Kremlinul are posibilitatea de a recurge la mobilizare pentru a suplimenta efectivele, chiar dacă, deocamdată, evită această opțiune.