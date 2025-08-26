Actualitate Ceasurile lui Putin. Cât valorează și care sunt cele scumpe modele. Liderul de la Kremlin a renunțat la ceasuri de un milion







Ceasurile celui mai cunoscut rus. Vladimir Putin este președintele Rusiei. Înainte a fost președintele FSB (1998), după două mandate prezidențiale (2000-2004 și 2004-2008) devine prim-ministru (2008-2012). După care este reales președintele Rusiei. Cum află cât e ora? Nu întreabă, ci se uită la ceas.

Colecția de ceasuri a președintelui rus Vladimir Putin a devenit, în ultimul deceniu, un barometru discret al puterii. Dar și al felului în care liderul de la Kremlin își calibrează mesajul public.

De la piese ultra-scumpe, asociate unui stil ostentativ, până la modele „explicabile” pentru un oficial plătit din bani publici, selecția aflată la încheietura lui Putin spune o poveste despre statut, controlul imaginii și sensibilitatea la critici.

În trecut, Putin a fost surprins purtând ceasuri de mare preț, cu complicații, precum un Patek Philippe Perpetual Calendar Moon Phase (1.000.000 de dolari) din aur galben de 18k.

Sau un A. Lange & Söhne din platină — repere emblematice pentru colecționarii de top. În ultimii ani, însă, președintele pare să fi preferat apariții mai temperate, recurente, cu un Blancpain Léman Aqua Lung Grande Date ediție limitată și un IWC Mark XVII, de câteva mii de euro. Această pivotare spre piese „low-key” este interpretată de analiști drept un semn că liderul rus ține cont de criticile privind luxul afișat.

Valoarea colecției lui Putin a fost estimată, în diferite relatări, la peste 1 milion de dolari. Un nivel modest, dar care a alimentat polemici, dat fiind că salariul oficial anunțat de Kremlin este în jur de 140.000 de dolari pe an. Kremlinul respinge acuzațiile privind averea reală a președintelui, iar evaluările independente rămân dificile în lipsa unor declarații de avere detaliate. Ceea ce este documentat, în schimb, sunt episoadele în care Putin și-ar fi dăruit ceasul unor cetățeni, inclusiv un Blancpain oferit unui muncitor într-o vizită de fabrică, gesturi interpretate ca exerciții de imagine.

Contextul războiului din Ucraina a adăugat o dimensiune suplimentară. După invazia din 2022, mărcile elvețiene au suspendat exporturile către Rusia, iar ceasurile de lux au devenit tot mai mult active de refugiu pentru rușii cu resurse, pe fondul sancțiunilor și al deprecierii rublei. În același timp, aparițiile publice ale lui Putin cu piese scumpe sunt atent cântărite. Un ceas poate transmite în epoca „războiului informațional” fie invulnerabilitate, fie sobrietate și pragmatism.

Specialiștii în comunicarea liderilor autoritari notează că trecerea de la modele strălucitoare la piese mai „credibile” pentru un demnitar arată o adaptare tactică la climatul social și economic. Ostentația poate întări percepția de impunitate, dar și alimenta nemulțumiri. În Rusia de astăzi, un Blancpain discret ori un IWC pilot semnalează mai degrabă disciplină și eficiență decât opulență.

Indiferent de interpretare, „ceasurile lui Putin” rămân un instrument de narațiune: un detaliu mic, dar încărcat de simbolism, prin care Kremlinul își ajustează în permanență imaginea între forță, control și prudență.

După cum notează Politico, liderii europeni nu au încredere în sinceritatea liderului rus. Iar modul în care își schimbă ceasurile, putem spune că le dă dreptate. Gesturile mici au uneori o importanță uriașă