Social Trecerea la ora de iarnă în 2025. Schimbarea vine mai devreme







Trecerea la ora de iarnă în 2025 va avea loc mai devreme decât anul trecut. Dacă în 2024 ceasurile au fost date înapoi în noaptea dintre 26 și 27 octombrie, în acest an, potrivit calendarului, ceasurile se vor da înapoi în noaptea dintre sâmbătă, 25 octombrie, și duminică, 26 octombrie.

România va reveni astfel la Timpul Legal Român, ora Europei Orientale, ora 4.00 devenind ora 3.00. Aceasta marchează încheierea orarului de vară care a început în ultima duminică a lunii martie, diferența față de timpul universal (GMT) revenind la două ore.

Schimbarea orei nu se realizează simultan în toate țările, din cauza diferenței de fus orar. Convenția fusurilor orare stabilește că ceasurile arată pentru fiecare punct de pe Pământ același minut și aceeași secundă, iar diferențele de oră apar în funcție de poziția longitudinală.

„La fiecare 15 grade longitudine se adaugă o oră. Ora Europei Occidentale corespunde fusului GMT+0, ora Europei Centrale fusului GMT+1, iar ora Europei Orientale fusului GMT+2.

La revenirea la ora standard, aproximativ 70 de țări din Europa și Statele Unite dau ceasurile înapoi cu o oră. Marea Britanie, Irlanda și Portugalia revin la ora GMT, în timp ce Spania, Germania, Italia, Franța, Ungaria și alte state din Europa Centrală se vor sincroniza la GMT+1, iar Cipru, Grecia, Estonia, Finlanda și Lituania la GMT+2”, potrivit timeanddate.com .

Schimbarea orei a fost intens dezbătută în ultimii ani, iar Uniunea Europeană a cerut statelor membre să decidă dacă vor rămâne permanent la ora de vară sau la ora de iarnă. Până în prezent, nici România, nici alte state membre nu au luat o decizie finală. Parlamentul European susține renunțarea la schimbarea orei de vară, iar termenul inițial prevăzut a fost 2019, apoi 2021, însă discuția a rămas în aer.

În februarie 2018, Parlamentul a cerut Comisiei Europene să evalueze directiva privind schimbarea sezonieră a orei, colectând 4,6 milioane de răspunsuri, dintre care 84% s-au pronunțat pentru renunțarea la modificările orare. Comisia Europeană explică că schimbarea orei de două ori pe an are scopul de a maximiza utilizarea luminii naturale disponibile într-o anumită perioadă a anului. Ceasurile se dau înainte în dimineața ultimei duminici din martie și înapoi în dimineața ultimei duminici din octombrie pentru a reveni la ora standard.

Sondajele realizate în Uniunea Europeană arată că schimbarea orei afectează semnificativ starea fizică și mentală a oamenilor. Mulți întâmpină dificultăți în a adormi sau chiar insomnii. Aproximativ 40% dintre respondenți au raportat probleme de concentrare, iar o treime s-au declarat irascibili.

Unele persoane acuză oboseală intensă, senzație de disconfort și dureri de cap după trecerea la ora de vară, când ceasurile se dau înainte cu o oră. În prezent, 70 de țări aplică acest sistem, iar Uniunea Europeană a adoptat oficial schimbarea orei în 1980.

Ideea orei de vară a fost sugerată pentru prima dată de Benjamin Franklin în 1784, însă aplicarea efectivă a avut loc în 1916, în timpul Primului Război Mondial, de câteva țări europene. În Statele Unite, ora de vară a fost folosită pentru o perioadă mai lungă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, între 1942 și 1945.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1931, iar din 1979 a devenit permanentă. Până în 1997, trecerea la ora de vară se făcea în ultima duminică din martie, iar la ora de iarnă în ultima duminică din septembrie. Începând cu 1998, conform Ordonanței de Guvern nr. 20/1997, ora de vară începe în ultima duminică din martie, iar ora de iarnă în ultima duminică din octombrie.