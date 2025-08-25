Social Cardul european de sănătate, schimbări esențiale. Tot ce trebuie să știi înainte de a pleca din țară







Cardul european de sănătate va avea o valabilitate extinsă, se rată în ordonanța Ministerului Sănătății, privind reforma în sănătate. Valabilitatea va fi prelungită cu 10 ani de la emitere pentru pensionarii de peste 65 de ani, respectiv pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani. Pentru celelelte persoane, valabilitatea cardului este de doi ani de la emitere.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă acces gratuit sau la tarif redus la serviciile medicale necesare pe durata șederilor temporare în străinătate, inclusiv în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și în alte câteva țări asociate.

Documentul este emis gratuit și poate fi solicitat de orice persoană care face dovada calității de asigurat în sistemul public de sănătate din România. CEASS nu înlocuiește o asigurare de călătorie și nu acoperă tratamente planificate sau servicii medicale private.

Pot solicita și beneficia de CEASS persoanele care:

-Sunt asigurate în sistemul național de sănătate din România, de exemplu salariații cu contract individual de muncă și contribuții plătite la zi;

-Pensionarii care beneficiază de pensie în România și sunt asigurați;

-Șomerii care sunt înregistrați și au drepturi de asigurare medicală;

-Elevii, studenții și ucenicii care nu obțin venituri din muncă, dar sunt înregistrați ca asigurați;

-Copiii minori, în calitate de persoane coasigurate de către părinți sau tutori;

-Persoanele care contribuie la asigurările de sănătate în mod individual și pot face dovada achitării la zi a contribuțiilor.

Cardul poate fi folosit în timpul șederii temporare în oricare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (26 fără România), Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Confederaţia Elveţiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, acordate în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asiguraților din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite).

Serviciile medicale acordate în baza CEASS nu trebuie să depășească ceea ce este considerat necesar din punct de vedere medical pe durata șederii temporare în statul membru de destinație, fiind oferite în conformitate cu legislația acestuia. În funcție de legislația statului membru respectiv, prestațiile acoperite includ, de exemplu, serviciile acordate în legătură cu boli cronice și preexistente (ex. dializa), precum și cele legate de sarcină și naștere.

Înainte de o deplasare într-o ţară membră a UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, este recomandat să te documentezi în privinţa funcţionării sistemului de sănătate din statul în care călătorești, accesând site-ul oficial al Uniunii Europene.

Începând cu luna martie 2024, cererea de card european se face pe cardeuropean.ro, secțiunea depunere cerere - completare date personale). Alternativ, poți obține cardul de la casa de asigurări de sănătate în evidența cărei ești înregistrat ca persoană asigurată. În acest sens vei depune la casa de asigurări de sănătate o cerere într-un format standardizat, al cărui model poate fi accesat pe site-ul casei de asigurări de sănătate respective.

Cardul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene, privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE/SEE/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord. Perioada de valabilitate a CEASS este de 2 ani de la data emiterii.

În situaţia în care te afli pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord şi, din diferite motive, nu mai ești în posesia cardului (nu l-ai solicitat la plecare, l-ai pierdut, a fost distrus sau ți-a fost furat, cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale căruia l-ai prezentat sau în orice altă situaţie similară), trebuie să contactezi casa de asigurări care ți-a emis cardul.

O poți face prin poştă, fax, email şi să soliciți certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate (CIP). Casa de asigurări de sănătate va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore. CIP-ul conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.

-Pentru anumite servicii medicale este posibil sa fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral;

-Cardul nu acoperă situaţia în care deplasarea are ca scop obţinerea tratamentului medical planificat;

-Dacă în perioada de valabilitate a cardului, la momentul obţinerii serviciilor medicale, nu mai ești asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, casa de asigurări de sănătate care a eliberat cardul, în calitate de plătitor al respectivelor servicii medicale, va recupera de la tine contravaloarea serviciilor;

-Poți solicita, contra cost, emiterea unui alt card, a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial;

-Cardul nu poate fi utilizat pe teritoriul României.

Copie după actul de identitate;

Copie după un document care atestă calitatea de asigurat;

Cerere standard, dacă este cazul.