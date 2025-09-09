International Putin vrea Donbasul până la final de an. Zelenski are informații din partea SUA







Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru ABC Newscă Vladimir Putin a transmis Casei Albe și emisarului special american Steve Witkoff intenția de a ocupa întreaga regiune Donbas până la sfârșitul anului 2025. „Mi-a spus că va ocupa Donbasul în două-trei luni, maximum patru”, a precizat Zelenski, referindu-se la mesajul transmis de liderul rus administrației de la Washington.

Declarația vine într-un context în care Moscova insistă asupra pretențiilor teritoriale și respinge condițiile pentru o încetare a focului, cerând Kievului cedări majore în regiunile estice.

Liderul ucrainean a explicat că Putin le-a comunicat americanilor un calendar accelerat pentru cucerirea Donbasului, însă acest scenariu ar putea presupune pierderi uriașe. „Aceste planuri ar putea însemna ani de lupte și un milion de oameni pierduți. Poate chiar două sau trei milioane de cadavre, dacă Rusia își accelerează ofensiva”, a avertizat Zelenski.

Donbasul, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk, este de ani buni epicentrul conflictului ruso-ucrainean. Rusia a început acțiunile militare aici în 2014, odată cu ocuparea Crimeei, iar în 2022 a lansat invazia pe scară largă.

În ultimele luni, surse citate de The Kyiv Independent au dezvăluit că Moscova ar fi transmis că este dispusă să oprească războiul dacă Ucraina renunță la Donbas. Propunerea ar presupune retragerea trupelor ruse din regiunile Sumî și Harkov, dar menținerea controlului asupra teritoriilor din est.

De asemenea, Rusia cere ca Ucraina să accepte pierderea completă a celor patru regiuni ocupate parțial – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijjea – și să renunțe definitiv la aderarea la NATO. Condițiile sunt considerate inacceptabile de către Kiev, care insistă că pacea nu poate fi negociată prin cedări teritoriale.

Pe 20 august, Zelenski a declarat că Rusia ar putea avea nevoie de patru ani pentru a prelua controlul total asupra Donbasului. Estimarea intră în contradicție cu mesajele optimiste ale lui Putin, care vorbește de câteva luni. „Se vede clar că Moscova subestimează rezistența ucraineană și sprijinul occidental”, a subliniat liderul de la Kiev.

În paralel, administrația americană a confirmat interesul președintelui Donald Trump pentru un acord de pace rapid. Cu toate acestea, discuțiile au stagnat, iar Rusia a respins în mod repetat ideea unei încetări imediate a focului fără concesii teritoriale.

Importanța Donbasului pentru Rusia este atât strategică, cât și simbolică. Regiunea are resurse industriale valoroase și oferă un coridor logistic care leagă estul Ucrainei de Crimeea. În plus, propaganda Kremlinului prezintă Donbasul ca pe un teritoriu „istoric rusesc”, deși populația locală a respins în mare parte anexarea prin referendumuri frauduloase.

Pentru Ucraina, menținerea controlului asupra regiunii este vitală nu doar pentru integritatea teritorială, ci și pentru moralul național. Cedarea Donbasului ar echivala cu recunoașterea unei victorii majore a Rusiei și ar submina orice perspectivă de reconstrucție și stabilitate.

Escaladarea conflictului în Donbas are implicații directe pentru securitatea europeană. O cucerire totală a regiunii ar întări poziția Rusiei la granița cu NATO și ar crea noi riscuri pentru statele din flancul estic, inclusiv România.

De altfel, Alianța a intensificat prezența militară în regiune și a accelerat sprijinul acordat Ucrainei. Planurile lui Putin, confirmate de declarațiile lui Zelenski, ar putea determina noi pachete de ajutor militar și financiar pentru Kiev, dar și presiuni mai mari asupra țărilor europene aflate deja în dificultăți economice.