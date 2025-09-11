Politica Nicușor Dan: O guvernare prorusă la Chișinău poate aduce trupe ruse suplimentare în Transnistria







Republica Moldova. O eventuală guvernare prorusă la Chișinău ar putea destabiliza întreaga regiune și ar crea premisele aducerii de trupe ruse suplimentare în stânga Nistrului. Avertismentul a fost lansat de președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat postului public TVR. Potrivit șefului statului român, un asemenea scenariu ar pune presiune directă pe Ucraina, Republica Moldova și România.

Nicușor Dan a declarat că împărtășește îngrijorările exprimate de președinta Maia Sandu în fața Parlamentului European. Unde aceasta a vorbit despre riscurile la adresa democrației și ingerințele externe în procesul electoral din Republica Moldova. Oficialul de la București a amintit că, la alegerile din anul trecut, instituțiile de drept de la Chișinău au confirmat existența unor rețele de persoane plătite pentru a influența votul.

„Nu este doar o problemă a Republicii Moldova, o țară mică în Europa, ci a întregului continent. Dincolo de dezinformarea pe care o vedem în toate țările europene, cu știri false și manipulări. Aici avem o dovadă clară. De aceea, ați văzut reacții de sprijin din partea liderilor europeni pentru Republica Moldova”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt de importanță crucială, nu doar pentru viitorul Republicii Moldova, ci și pentru securitatea europeană.

„Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt importante nu doar pentru Republica Moldova, o țară mică în Europa, ci pentru Europa în ansamblu. O guvernare pro-rusă la Chișinău poate destabiliza zona. Poate provoca și chiar aduce trupe ruse suplimentare în Transnistria, ceea ce ar pune presiune pe Ucraina, Republica Moldova și România”, a avertizat șeful statului român.

Nicușor Dan a transmis și un apel direct către cetățenii moldoveni, inclusiv pe cei cu dublă cetățenie care trăiesc în România, să iasă la urne.

„Trebuie să respectăm voința cetățenilor Republicii Moldova. Eu pot doar să îi îndemn să meargă la vot, pentru că este foarte important. După toate aceste eforturi, ar fi păcat să fie abandonată calea europeană, a cărei rezultate sunt foarte aproape. În 2028 putem avea Republica Moldova membră a Uniunii Europene”, a afirmat președintele.

Șeful statului român a atras atenția că propaganda naționalistă și suveranistă folosită peste Prut exploatează constant temele legate de sprijinul oferit Republicii Moldova și Ucrainei de către România, acestea fiind utilizate ca instrumente de manipulare în spațiul public.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin la o zi după discursul Maiei Sandu în Parlamentul European. Șefa statului de la Chișinău a avertizat că Republica Moldova se confruntă cu „un război hibrid fără limite, de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei”, iar Federația Rusă încearcă să „captureze” statul prin influențarea rezultatelor alegerilor.