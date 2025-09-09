Politica De la Strasbourg, Maia Sandu avertizează: Rusia încearcă să captureze Republica Moldova prin alegeri







Republica Moldova se confruntă cu „un război hibrid fără limite, de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei”. Scopul urmărit de Federația Rusă este „să captureze” statul nostru, prin influențarea rezultatelor alegerilor, ca să ne poată folosi împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute marți, 9 septembrie, de președinta Maia Sandu, în ședința în plen a Parlamentului European (PE). Discursul ținut la Strasbourg a fost aplaudat minute în șir de eurodeputați.

„Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt cel mai decisiv scrutin din istoria noastră, fiindcă rezultatele acestuia nu vor determina doar viitorul R. Moldova, dar și securitatea și stabilitatea regională. Rezultatul va hotărî dacă ne consolidăm ca o democrație stabilă pe drumul spre Uniunea Europeană, ca un vecin sigur al Ucrainei și un furnizor de securitate pentru Uniune sau dacă Rusia ne destabilizează, ne smulge de lângă Europa și ne transformă într-o amenințare la granița de sud-vest a Ucrainei și la frontiera de est a Europei”, a afirmat Maia Sandu.

În fața eurodeputaților, Maia Sandu a reamintit dificultățile istorice prin care a trecut Republica Moldova pentru a-și apăra independența. Oficiala a subliniat modul în care Federația Rusă a reacționat de fiecare dată când cetățenii și-au exercitat liber votul. Șefa statului a vorbit despre șantajul energetic, embargourile economice și tensiunile alimentate în Transnistria, subliniind că astăzi țara noastră este ținta unui „război hibrid fără limite”.

„Independența noastră a fost câștigată cu greu. Cu dificultăți economice și politice și un conflict alimentat de Rusia pe pământul nostru. Iar de fiecare dată când ne-am exercitat cu adevărat dreptul de a alege liber, Moscova a ripostat. Ne-a tăiat gazul, ne-a interzis vinul și fructele, a provocat tensiuni în regiunea transnistreană. Dar astăzi ne confruntăm cu un război hibrid fără limite. De o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei. Scopul Kremlinului este limpede: Să captureze R. Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a menționat Sandu.

În discursul său, președinta Maia Sandu a vorbit și despre amploarea operațiunilor de finanțare ilicită puse la cale de Federația Rusă pentru a destabiliza Republica Moldova. Ea a descris mecanismele prin care Kremlinul a pompat resurse uriașe în partide și acțiuni subversive, menționând inclusiv confiscările de numerar de proporții, plățile mascate prin criptomonede și manipulările din spațiul online.

„Pe urmă au venit banii. Finanțarea ilicită a curs prin criptomonede, firme-paravan și carduri preplătite. Anul trecut, într-o singură zi, peste un milion de euro în numerar a fost confiscat pe aeroportul din Chișinău. Iar instituțiile noastre estimează că, pe parcursul anului, Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile din 2024. Interpușii Rusiei finanțează și proteste, puse la cale pe Telegram, cu transport asigurat și oameni momiți cu promisiuni de mii de euro. Sunt răspândite minciuni. E-mailuri false din numele instituțiilor statului. Deepfake-uri cu politicieni”, a punctat lidera de la Chișinău.

La final, șefa statului a transmis un mesaj cetățenilor, avertizând că independența și pacea Republicii Moldova sunt din nou puse la încercare prin ingerințe externe. Prin finanțări ilegale, campanii de minciuni, atacuri cibernetice și proteste plătite. Maia Sandu a subliniat că viitorul țării depinde de unitatea și curajul cu care cetățenii vor merge la vot. Scrutinul din septembrie reprezintă un pas decisiv pentru a confirma parcursul european al Republicii Moldova