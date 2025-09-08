Politica Rareș Bogdan: „Nu faceți cadouri Kremlinului! UE trebuie să rămână unită alături de SUA”







Rareș Bogdan, europarlamentar al grupului PPE din Parlamentul European, într-o postare pe Facebook de azi, 08.09.2025, trage un semnal de alarmă înaintea unor dezbateri decisive din plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Liberal a avertizat asupra riscului de a oferi, „din inconștiență sau ticăloșie, încă un cadou Kremlinului”, dacă Acordul UE-SUA ar fi respins de socialiști.

Rareș Bogdan subliniază importanța menținerii unei relații solide între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, considerând că orice fisură ar oferi Moscovei „o gură de oxigen” în contextul geopolitic actual. El subliniază că, deși acordul presupune concesii, acestea sunt necesare pentru consolidarea parteneriatului transatlantic și pentru siguranța flancului estic al NATO, unde se află și România:

„Americanii sunt garanții flancului estic al NATO, pe a cărui frontieră ne aflăm. Acest flanc apără nu doar România, Polonia, Țările Baltice, ci și Moldova, dar și restul UE.”

Rareș Bogdan avertizează asupra consecințelor unui eventual eșec al acordului: slăbirea relației transatlantice, vulnerabilizarea Europei de Est și întărirea poziției Rusiei. Rareș Bogdan întreabă retoric dacă socialiștii vor putea explica cetățenilor din Estul Europei de ce, în acest scenariu, îi oferă un avantaj strategic lui Vladimir Putin:

„Ce s-ar întâmpla cu Estul Europei fără americani?... Le pot explica socialiștii cetățenilor de ce, în acest scenariu de coșmar, îi fac un cadou lui Putin? Doamne ferește!”

În aceeași declarație, Rareș Bogdan a punctat și alte subiecte importante aflate pe ordinea de zi în plenul Parlamentului European:

Viitorul Politicii Agricole Comune (PAC): Delegația PPE susține egalizarea plăților directe către fermieri, un demers vital pentru competitivitatea agriculturii românești.

Delegația PPE susține egalizarea plăților directe către fermieri, un demers vital pentru competitivitatea agriculturii românești. Politica de Coeziune: România va beneficia direct de modificări ce aduc 370 milioane de euro suplimentar pentru regiunile de la granița cu Ucraina. O parte din fonduri poate fi reorientată către infrastructură duală (civilă și militară), consolidarea infrastructurii critice, acces la apă și locuințe accesibile.

România va beneficia direct de modificări ce aduc 370 milioane de euro suplimentar pentru regiunile de la granița cu Ucraina. O parte din fonduri poate fi reorientată către infrastructură duală (civilă și militară), consolidarea infrastructurii critice, acces la apă și locuințe accesibile. Republica Moldova și războiul hibrid: Președinta Republicii Moldova va fi prezentă la dezbaterile din plen, iar subiectul combaterii influenței Kremlinului, inclusiv în contextul alegerilor parlamentare din Moldova, este prioritar.

Președinta Republicii Moldova va fi prezentă la dezbaterile din plen, iar subiectul combaterii influenței Kremlinului, inclusiv în contextul alegerilor parlamentare din Moldova, este prioritar. Starea Uniunii și securitate europeană: Vor avea loc dezbateri esențiale cu președinta Comisiei Europene și cu Înaltul Reprezentant, Kaja Kallas, despre garanții de securitate pentru Ucraina, conceptul de pace justă și necesitatea unui „scut european” pentru protejarea democrației împotriva ingerințelor străine.

Vor avea loc dezbateri esențiale cu președinta Comisiei Europene și cu Înaltul Reprezentant, Kaja Kallas, despre garanții de securitate pentru Ucraina, conceptul de pace justă și necesitatea unui „scut european” pentru protejarea democrației împotriva ingerințelor străine. Modificări la Fondul Social European Plus (FSE+): Statele membre vor avea la dispoziție instrumente noi pentru provocări strategice, inclusiv pentru sprijinirea lucrătorilor afectați de tranziția către decarbonizare.

Rareș Bogdan transmite un mesaj ferm: unitatea transatlantică este esențială pentru siguranța și viitorul Europei, iar România are un rol strategic pe flancul estic al NATO. Toate deciziile luate în Parlamentul European în această perioadă vor avea un impact direct asupra securității, agriculturii și dezvoltării noastre regionale.