Politica Alegeri în Republica Moldova. Două linii fierbinți, disponibile non-stop pentru raportarea ilegalităților







Republica Moldova. Autoritățile din Republica Moldova fac apel la vigilența cetățenilor în perioada electorală. Aceștia sunt îndemnați să raporteze prompt orice cazuri de corupere a alegătorilor, finanțări ilegale ale partidelor, tentative de influențare ilegală sau alte acțiuni suspecte. În acest sens, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Comisia Electorală Centrală (CEC) au pus la dispoziție două linii fierbinți.

Astfel, sesizările pot fi făcute la Linia Fierbinte a CNA – (+373) 78 710 116, accesibilă 24/24, inclusiv din străinătate. Prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Telegram, Signal sau WhatsApp. De asemenea la Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit din țară.

Oferirea de bani sau cadouri în schimbul votului, plata persoanelor pentru a activa ca observatori sau membri ai birourilor electorale. Totodată, recrutarea în grupuri obscure cu scopuri politice ori presiunile asupra alegătorilor reprezintă practici ilegale care trebuie sesizate imediat.

Potrivit CEC, liniile speciale au fost activate în contextul numeroaselor sesizări privind tentative de corupere și manipulare a votului, atât în țară, cât și în diaspora. Alegătorii au fost abordați inclusiv prin aplicații de mesagerie, de pe numere moldovenești sau internaționale, cu propuneri dubioase de participare la acțiuni politice contra cost.

„Îndemnăm cetățenii să nu transmită date personale unor persoane necunoscute. Aceștia trebuie să contacteze imediat Linia Fierbinte în caz de suspiciuni. Orice comportament suspect trebuie raportat”, subliniază autoritatea electorală.

Săptămâna trecută, oamenii legii au desfășurat peste 100 de percheziții pe teritoriul țării, într-un dosar privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a campaniilor. Nouă persoane au fost reținute, inclusiv viceprimarul municipiului Comrat și membri ai unei formațiuni politice.

În urma descinderilor, au fost ridicate sume mari de bani în lei și valută străină, telefoane, laptopuri, carduri bancare. De asemenea documente și liste cu persoane plătite pentru a participa la proteste. Ancheta vizează activiști ai Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, inclus în Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.

În paralel, platforma TikTok anunță măsuri speciale pentru a preveni dezinformarea și manipularea alegătorilor. A fost creat un Centru Electoral în colaborare cu CEC și organizația „Stop Fals!”, unde utilizatorii vor găsi informații oficiale despre scrutin și materiale educaționale.

Totodată, compania a instituit un Centru de Control al Misiunii, format din experți în securitate cibernetică și integritatea electorală, care monitorizează constant platforma. La alegerile prezidențiale din 2024 și referendumul pentru UE, această inițiativă a fost accesată de peste 85.000 de utilizatori.

Experții avertizează că Federația Rusă folosește intens rețelele sociale pentru a influența opinia publică în Moldova. Mesajele false vizează, în special, denigrarea liderilor proeuropeni, inducerea fricii față de integrarea în UE, prezentarea Rusiei drept victimă și acuzarea autorităților moldovenești de promovarea valorilor „străine”.