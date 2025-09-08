Politica

Alegeri în Republica Moldova. Două linii fierbinți, disponibile non-stop pentru raportarea ilegalităților

Alegeri în Republica Moldova. Două linii fierbinți, disponibile non-stop pentru raportarea ilegalitățilorRepublica Moldova. Sursa foto: pixabay.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Autoritățile din Republica Moldova fac apel la vigilența cetățenilor în perioada electorală. Aceștia sunt îndemnați să raporteze prompt orice cazuri de corupere a alegătorilor, finanțări ilegale ale partidelor, tentative de influențare ilegală sau alte acțiuni suspecte. În acest sens, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Comisia Electorală Centrală (CEC) au pus la dispoziție două linii fierbinți.

Astfel, sesizările pot fi făcute la Linia Fierbinte a CNA – (+373) 78 710 116, accesibilă 24/24, inclusiv din străinătate. Prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Telegram, Signal sau WhatsApp. De asemenea la Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit din țară.

percheziții, clinică privată

Sursa foto: CNA

Ce tipuri de fapte trebuie raportate

Oferirea de bani sau cadouri în schimbul votului, plata persoanelor pentru a activa ca observatori sau membri ai birourilor electorale. Totodată, recrutarea în grupuri obscure cu scopuri politice ori presiunile asupra alegătorilor reprezintă practici ilegale care trebuie sesizate imediat.

Potrivit CEC, liniile speciale au fost activate în contextul numeroaselor sesizări privind tentative de corupere și manipulare a votului, atât în țară, cât și în diaspora. Alegătorii au fost abordați inclusiv prin aplicații de mesagerie, de pe numere moldovenești sau internaționale, cu propuneri dubioase de participare la acțiuni politice contra cost.

Tensiuni la Dinamo, între acționari. Renovatio a cerut audit
Tensiuni la Dinamo, între acționari. Renovatio a cerut audit
De la Legiunea Străină la seifuri și arme ilegale. Moșteanu critică incompetența serviciilor în cazul Potra
De la Legiunea Străină la seifuri și arme ilegale. Moșteanu critică incompetența serviciilor în cazul Potra

„Îndemnăm cetățenii să nu transmită date personale unor persoane necunoscute. Aceștia trebuie să contacteze imediat Linia Fierbinte în caz de suspiciuni. Orice comportament suspect trebuie raportat”, subliniază autoritatea electorală.

Operațiuni anticorupție de amploare

Săptămâna trecută, oamenii legii au desfășurat peste 100 de percheziții pe teritoriul țării, într-un dosar privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a campaniilor. Nouă persoane au fost reținute, inclusiv viceprimarul municipiului Comrat și membri ai unei formațiuni politice.

În urma descinderilor, au fost ridicate sume mari de bani în lei și valută străină, telefoane, laptopuri, carduri bancare. De asemenea documente și liste cu persoane plătite pentru a participa la proteste. Ancheta vizează activiști ai Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, inclus în Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.

Tik Tok

Tik Tok. Sursa foto Pixabay

TikTok, implicat în protejarea scrutinului

În paralel, platforma TikTok anunță măsuri speciale pentru a preveni dezinformarea și manipularea alegătorilor. A fost creat un Centru Electoral în colaborare cu CEC și organizația „Stop Fals!”, unde utilizatorii vor găsi informații oficiale despre scrutin și materiale educaționale.

Totodată, compania a instituit un Centru de Control al Misiunii, format din experți în securitate cibernetică și integritatea electorală, care monitorizează constant platforma. La alegerile prezidențiale din 2024 și referendumul pentru UE, această inițiativă a fost accesată de peste 85.000 de utilizatori.

Experții avertizează că Federația Rusă folosește intens rețelele sociale pentru a influența opinia publică în Moldova. Mesajele false vizează, în special, denigrarea liderilor proeuropeni, inducerea fricii față de integrarea în UE, prezentarea Rusiei drept victimă și acuzarea autorităților moldovenești de promovarea valorilor „străine”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:00 - Rețeaua Biden-România-Ucraina. Hai live cu Turcescu
11:54 - Atac armat în Ierusalim. Cel puțin cinci morți și cinci răniți la Ramot Junction
11:43 - Florăriile din Capitală, goale în prima zi de școală: Nu am vândut nici 20% din ce avem pe stoc
11:34 - Tensiuni la Dinamo, între acționari. Renovatio a cerut audit
11:25 - Alegeri în Republica Moldova. Două linii fierbinți, disponibile non-stop pentru raportarea ilegalităților
11:17 - Procesul lui Ryan Routh, acuzat că a încercat să-l asasineze pe Trump, a început în Florida. Se apără singur

Proiecte speciale