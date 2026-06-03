FC Liverpool se pregătește pentru o nouă eră tehnică după ce conducerea clubului a ajuns la un acord de principiu cu un nou tehnician. Oficialii de pe Anfield au bătut palma cu spaniolul Andoni Iraola, cel care este gata să preia banca tehnică a grupării din Premier League, anunță BBC.

Mutarea vine la scurt timp după o decizie radicală luată de șefii „cormoranilor”, care au hotărât să se despartă de fostul principal. FC Liverpool l-a concediat recent pe tehnicianul englez Arne Slot.

Andoni Iraola nu este deloc un nume străin de rigorile și intensitatea campionatului englez. Tehnicianul spaniol s-a despărţit la finalul acestui sezon de o altă formaţie engleză, AFC Bournemouth. Performanțele sale la cârma acestei echipe au fost de-a dreptul remarcabile în stagiunea recent încheiată.

Cu el pe bancă, Bournemouth s-a clasat pe locul al şaselea în Premier League, care îi asigură participarea la viitoarea ediţie a Europa League. Această ascensiune i-a atras atenția conducerii de pe Anfield, care a văzut în el profilul ideal pentru a readuce echipa în lupta pentru marile trofee. Noua înțelegere dintre cele două părți este deja stabilită în linii mari. El urmează să semneze un contract pe doi ani cu Liverpool.

Deși are în față o provocare uriașă la una dintre cele mai galonate echipe din istoria fotbalului mondial, antrenorul iberic este recunoscut pentru modul în care își gestionează angajamentele profesionale.

În vârstă de 43 de ani, Andoni Iraola a preferat contractele pe termen scurt de-a lungul carierei sale de antrenor, începută la echipa cipriotă AEK Larnaca şi continuată în Spania, la Mirandes şi Rayo Vallecano, înainte de a sosi la Bournemouth, în 2023. Această filozofie i-a permis mereu o flexibilitate mare și capacitatea de a accepta proiecte ambițioase în momentul în care acestea au apărut.

Suporterii echipei Liverpool nu mai au mult de așteptat până când îl vor vedea pe noul manager prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă. Toate detaliile contractuale au fost puse la punct, iar actele sunt pregătite pentru a fi semnate.

Un anunţ oficial care să confirme numirea lui Iraola este aşteptat în cursul acestei săptămâni, precizează BBC. Rămâne de văzut cum va reuși tehnicianul spaniol să gestioneze presiunea de pe Anfield și ce modificări va aduce în cadrul lotului pentru a îndeplini obiectivele stabilite de conducere.