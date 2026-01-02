Liverpool, start ratat în 2026! "Cormoranii", prestație modestă împotriva lui Leeds. Gafă colosală a portarului

Anul 2026 a început sub semnul dezamăgirii pentru campioana Angliei, Liverpool, care nu a reușit să obțină decât un rezultat de egalitate, 0-0, în duelul de pe teren propriu cu Leeds United. Deși veneau după o serie de patru victorii consecutive la finalul anului 2025, elevii lui Arne Slot au arătat o formă modestă în prima zi a noului an.

Meciul a fost marcat de o lipsă de creativitate a gazdelor, care au dominat posesia în prima repriză fără a-și crea ocazii clare de poartă. Momentul de maximă tensiune al primei părți a avut loc în minutul 32, când portarul Alisson Becker a fost protagonistul unei erori colosale. Demnă de o mahmureală după Anul Nou.

Aflat sub presiune, goalkeeper-ul de 33 de ani a încercat o pasă riscantă cu exteriorul ("trivela"). Mingea a ajuns direct la adversarul său, Ampadu, care a șutat imediat spre poarta goală.

Din fericire pentru gazde, execuția slabă a fost reținută în cele din urmă de Alisson, care a avut timp să revină în poartă, arată golazo.ro.

În repriza secundă, Leeds s-a apărat exact și chiar a prins curaj pe final. În minutul 81, Calvert-Lewin a reușit să trimită mingea în plasă pentru oaspeți, însă golul a fost anulat pe motiv de off-side.

După acest pas greșit, situația lui Liverpool în Premier League devine tot mai complicată la jumătatea sezonului. Liverpool rămâne pe locul 4, la 3 puncte de Chelsea (locul 5). În lupta pentru titlu, distanța față de liderul Arsenal este de 12 puncte.

După acest rezultat, "Cormoranii" au ratat șansa de a se apropia de Aston Villa, aflându-se acum la 6 puncte în spatele echipei lui Unai Emery. De cealaltă parte, Leeds United ajunge la 6 meciuri consecutive fără eșec și se distanțează la 7 puncte de zona retrogradabilă.

Într-un alt meci disputat simultan, Crystal Palace și Fulham au încheiat tot la egalitate, scor 1-1. Mateta a deschis scorul pentru gazde în minutul 39, însă Cairney a stabilit scorul final în minutul 80.

Etapa viitoare, Liverpool va juca în deplasare pe terenul celor de la Fulham. Leeds United va evolua pe Old Trafford împotriva lui Manchester United.