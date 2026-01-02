Sport

Liverpool, start ratat în 2026! "Cormoranii", prestație modestă împotriva lui Leeds. Gafă colosală a portarului

Liverpool, start ratat în 2026! "Cormoranii", prestație modestă împotriva lui Leeds. Gafă colosală a portarului
Anul 2026 a început sub semnul dezamăgirii pentru campioana Angliei, Liverpool, care nu a reușit să obțină decât un rezultat de egalitate, 0-0, în duelul de pe teren propriu cu Leeds United. Deși veneau după o serie de patru victorii consecutive la finalul anului 2025, elevii lui Arne Slot au arătat o formă modestă în prima zi a noului an.

Gafă de amatori și ocazii ratate de Liverpool

Meciul a fost marcat de o lipsă de creativitate a gazdelor, care au dominat posesia în prima repriză fără a-și crea ocazii clare de poartă. Momentul de maximă tensiune al primei părți a avut loc în minutul 32, când portarul Alisson Becker a fost protagonistul unei erori colosale. Demnă de o mahmureală după Anul Nou.

Aflat sub presiune, goalkeeper-ul de 33 de ani a încercat o pasă riscantă cu exteriorul ("trivela"). Mingea a ajuns direct la adversarul său, Ampadu, care a șutat imediat spre poarta goală.

Din fericire pentru gazde, execuția slabă a fost reținută în cele din urmă de Alisson, care a avut timp să revină în poartă, arată golazo.ro.

Modificări legate de evidența salariaților. Amenzi de zeci de mii de lei pentru angajatorii care nu respectă noile reguli
Modificări legate de evidența salariaților. Amenzi de zeci de mii de lei pentru angajatorii care nu respectă noile reguli

În repriza secundă, Leeds s-a apărat exact și chiar a prins curaj pe final. În minutul 81, Calvert-Lewin a reușit să trimită mingea în plasă pentru oaspeți, însă golul a fost anulat pe motiv de off-side.

Clasament. Distanță tot mai mare față de lider

După acest pas greșit, situația lui Liverpool în Premier League devine tot mai complicată la jumătatea sezonului. Liverpool rămâne pe locul 4, la 3 puncte de Chelsea (locul 5). În lupta pentru titlu, distanța față de liderul Arsenal este de 12 puncte.

După acest rezultat, "Cormoranii" au ratat șansa de a se apropia de Aston Villa, aflându-se acum la 6 puncte în spatele echipei lui Unai Emery. De cealaltă parte, Leeds United ajunge la 6 meciuri consecutive fără eșec și se distanțează la 7 puncte de zona retrogradabilă.

Alte rezultate din Premier League

Într-un alt meci disputat simultan, Crystal Palace și Fulham au încheiat tot la egalitate, scor 1-1. Mateta a deschis scorul pentru gazde în minutul 39, însă Cairney a stabilit scorul final în minutul 80.

Etapa viitoare, Liverpool va juca în deplasare pe terenul celor de la Fulham. Leeds United va evolua pe Old Trafford împotriva lui Manchester United.

