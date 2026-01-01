Balcoane distruse în noaptea dintre ani în mai multe sectoare din București. S-a creat o modă de Revelion

Activitatea echipajelor ISU Bucureşti-Ilfov a fost mult mai intensă decât de obicei în ultimele 24 de ore, interval în care pompierii au fost chemaţi la numeroase intervenţii, inclusiv la incendii izbucnite în balcoanele unor blocuri imediat după trecerea în noul an.

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut o zi extrem de solicitantă, raportând nu mai puțin de 400 de intervenții — un număr care depășește media obișnuită pentru această perioadă. În cadrul acestor misiuni, au fost înregistrate 38 de incendii, iar o parte dintre ele ar fi izbucnit în balcoane, primele informații indicând posibilitatea ca artificiile folosite de Revelion să fi fost factor declanșator.

Conform reprezentanților instituției, activitatea nu s-a rezumat doar la stingerea incendiilor. „În ultimele 24 de ore, ISU B-IF a gestionat 400 de intervenţii, peste media acestei perioade… Am acţionat pentru stingerea a 38 de incendii şi pentru acordarea primului ajutor calificat în 318 cazuri”, au precizat pompierii, menționând că restul misiunilor au vizat sprijinul comunității, precum deblocări sau salvarea animalelor.

Autoritățile au precizat că intervențiile au continuat inclusiv în noaptea de Revelion, când pompierii și echipajele SMURD au fost prezenți în punctele-cheie din Capitală.

Deși au existat situații care au necesitat intervenții rapide, nu au fost raportate incidente grave în zonele unde s-au adunat mulți oameni. Pe fondul petardelor și artificiilor, „la scurt timp după trecerea în anul 2026 au fost anunţate mai multe incendii produse în balcoanele unor locuinţe în străzile Murguţa, Învingătorilor şi Nucului din sectoarele 3 şi 6”, au explicat pompierii, subliniind că echipajele au reacționat prompt.

Situația cea mai gravă a fost semnalată într-un apartament de pe strada Bozieni, unde, spun salvatorii, „6 persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum, iar 2 dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri”. În paralel, echipajele au intervenit și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la fațada unui bloc de pe Șoseaua Olteniței, precum și la un garaj aflat pe strada Piatra Neamț, pentru a limita pagubele și a preveni extinderea flăcărilor.

Siguranța în locuințe devine o prioritate în sezonul rece, când temperaturile scăzute îi determină pe oameni să folosească mai multe surse de încălzire sau aparate electrice. Pompierii atrag atenția că o mare parte dintre incendiile produse iarna pornesc din neglijență sau improvizații, iar consecințele pot fi grave. De aceea, specialiștii recomandă ca rețelele electrice să nu fie suprasolicitate prin conectarea simultană a mai multor aparate de mare putere, pentru că prizele și cablurile pot ceda și pot lua foc.

Totodată, este esențial ca materialele și obiectele combustibile — de la textile și mobilier, până la detergenți sau alte substanțe — să nu fie depozitate în apropierea surselor de căldură. Pompierii subliniază și că reșourile, aerotermele, aparatele de călcat sau orice alte dispozitive improvizate nu trebuie folosite dacă nu există măsuri sigure de izolare față de elementele inflamabile din încăpere.