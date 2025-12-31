Social

Accident grav în Portul Constanța. Doi muncitori au murit după explozia unei anvelope

Portul Constanța. Sursă foto: Facebook
Un incident grav de muncă petrecut miercuri dimineață, în incinta Portului Constanța, s-a soldat cu pierderi de vieți omenești și mai multe persoane rănite, după ce o anvelopă a unui utilaj folosit la manipularea containerelor a explodat.

Potrivit autorităților, deflagrația a avut loc la anvelopa unui utilaj de ridicat containere, în interiorul unui terminal din Portul Constanța.

În urma evenimentului, doi bărbați de 52 și 64 de ani au fost declarați decedați. Un alt bărbat, în vârstă de 57 de ani, a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, fiind diagnosticat cu un traumatism la picior. Un al patrulea muncitor, de 61 de ani, a refuzat transportul la spital după evaluarea medicilor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au explicat modul în care s-ar fi petrecut evenimentul.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că ar fi explodat o anvelopă a unui utilaj de manipulare a containerelor. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimelor”, au afirmat poliţiştii.

Oamenii legii au anunțat că ancheta rămâne deschisă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările care au dus la producerea accidentului.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Muncitorii, proiectați de suflul exploziei

Conform primelor informații, pneul utilajului ar fi cedat brusc, iar explozia i-ar fi aruncat pe cei doi lucrători la câțiva metri distanță. Rănile suferite au fost extrem de grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a transmis că pompierii au fost chemați să intervină în dana 5 a Portului Constanța, după ce s-a semnalat producerea unui accident de muncă.

Verificările sunt în desfășurare

Polițiștii au anunțat că verificările sunt în desfășurare pentru a stabili cauzele și responsabilitățile legate de producerea tragediei.

Totodată, reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au precizat că accidentul s-a petrecut în dana 5, iar la fața locului au fost trimise două ambulanțe și un echipaj SMURD pentru intervenție rapidă.

