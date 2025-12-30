Bătaie de cap pentru șoferii care vor să facă Revelionul pe Valea Prahovei. Accident major pe DN1

Dimineața de azi a adus din nou probleme pe DN1, unde traficul a fost afectat de un eveniment rutier în care au fost implicate mai multe vehicule. Chiar dacă impactul a produs daune materiale majore, autoritățile transmit că nu au existat persoane rănite.

Pe sectorul de drum din zona Azuga, s-a produs o coliziune între două autoturisme și un autocar care circula fără pasageri. În total, în vehicule se aflau opt persoane, printre care și doi copii, însă niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii militari de la Detașamentul Sinaia au intervenit la locul incidentului, asigurând zona pentru a preveni izbucnirea unui incendiu și fiind pregătiți să acorde asistență medicală de urgență. La fața locului au acționat o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

Traficul pe Valea Prahovei se desfășoară cu mari dificultăți, coloanele de mașini întinzându-se pe kilometri buni spre munte. Între Bușteni și Predeal, șoferii sunt nevoiți să aștepte mai bine de o oră pentru a reuși să înainteze, iar la un moment dat circulația a fost blocată complet mai bine de 30 de minute.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Prahova, accidentul ar fi fost produs de neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Conducătorilor auto care se află pe DN1, pe Valea Prahovei, li se recomandă să circule cu prudență și să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru iarnă.

Ziua de 29 decembrie a adus și alte accidente pe același drum aglomerat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1 Ploiești-Brașov, la kilometrul 148, în afara localității Timișu de Sus, județul Brașov, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, în urma căruia două persoane au suferit leziuni, sunt conștiente și evaluate medical.

De asemenea, o altă coliziune a fost raportată pe DN1, la ieșirea din localitatea Gheghie, în județul Bihor.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1 Oradea-Huedin, la ieșire din localitatea Gheghie, județul Bihor, a avut loc o coliziune între două autoturisme, soldată cu rănirea a trei persoane, ce sunt conștiente și evaluate medical la fața locului.