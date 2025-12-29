Viscolul a făcut prăpăd în județul Prahova. Zeci de mii de gospodării au rămas fără curent electric

Peste 20.000 de consumatori din nordul judeţului Prahova au rămas fără energie electrică din cauza viscolului. Luni seară, furtuna a provocat avarii semnificative la reţeaua de alimentare, afectând localităţi precum Câmpina, a doua ca mărime în judeţ, dar şi staţiunile Sinaia şi Azuga, unde mai multe cabane au rămas fără curent.

Potrivit Distribuţiei Energetice Ploieşti şi autorităţilor judeţene, la ora 18:00, 21.689 de consumatori din zona nordică, aflată sub Cod portocaliu de vreme rea, erau nealimentaţi cu electricitate.

La Sinaia, vântul puternic a lăsat fără curent telecabina, zona Babele şi releul Coştila. În Azuga, copacii doborâţi au rupt firele de alimentare, afectând două cabane. În municipiul Câmpina, 2.769 de consumatori au rămas fără energie.

Penele de curent au afectat şi localităţile Berte, Brebu, Telega, Măneciu, Izvoare, Teişani, Corbu, Starchiojd, Poseşti, Drajna, Groşani, Ceraşu şi Bătrâni. Nouă echipe de intervenţie se află pe teren pentru remedierea avariilor.

Meteorologii au emis atenționări COD GALBEN pentru mai multe regiuni din țară, valabile până marți seara. În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu intensificări de 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor ajunge la 90–120 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Atenționarea este valabilă de luni, 29 decembrie, ora 23:00, până marți, 30 decembrie, ora 08:00.

Pe parcursul zilei de 30 decembrie, intensificările vântului se vor extinde și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50–70 km/h. În zonele montane, fenomenele vor fi aceleași, cu ninsoare viscolită și vizibilitate redusă. În Maramureș, Transilvania și Moldova se vor semnala intensificări locale ale vântului de 40–45 km/h, cu ninsori slabe, iar în Banat sunt așteptate precipitații mixte și condiții de polei.

Marți, România va fi traversată de un nou val de frig. Cerul va fi variabil în sud și sud-est, iar în restul țării temporar noros. Vor fi ninsori slabe la munte, în Maramureș, Transilvania și local în Moldova și Crișana, iar izolat vor fi precipitații și în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, potrivit ANM.

În Banat, precipitațiile vor fi slabe, sub formă de ninsoare și lapoviță, posibil cu depuneri de polei. În vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, vântul va sufla cu intensități de 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură rafalele vor ajunge la 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m vor atinge 90–120 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 5 grade, iar cele minime între -12 și -4 grade.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul nopții și posibilitate de fulguieli. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 30–35 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 5 grade, iar minima între -7 și -4 grade.