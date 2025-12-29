România, paralizată de ninsori și rafale puternice în pragul lui 2026

Finalul de decembrie aduce vreme instabilă în mare parte din țară, iar meteorologii ANM au emis mai multe avertizări succesive. Zonele de munte se confruntă cu viscol și rafale foarte puternice, iar vântul va crea probleme și în numeroase județe din țară, inclusiv în sud și est.

Luni dimineață, ANM a emis noi atenționări cod galben pentru vânt puternic și ninsori viscolite, valabile până marți seară, 30 decembrie.

Un prim cod galben este activ între 29 decembrie, ora 10.00, și 29 decembrie, ora 23.00. Sunt vizate județe din Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei, dar și sud-estul Transilvaniei, unde vântul va sufla cu viteze de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, intensificările vor fi și mai puternice, ajungând la 60…85 km/h, iar la peste 1.700 de metri, rafalele pot urca la 90…120 km/h. Zăpada va fi viscolită, iar vizibilitatea va rămâne redusă.

Un alt cod galben intră în vigoare de luni seară, de la ora 23.00, și rămâne valabil până marți dimineață, la ora 08.00. În același sector montan — Carpații Meridionali și de Curbură — vor continua intensificările vântului de 60…85 km/h, iar la altitudini mari vor fi din nou rafale de 90…120 km/h, cu viscol și vizibilitate scăzută.

De marți, de la ora 08.00, până la ora 20.00, intră în vigoare un alt cod galben de vânt.

Vor fi afectate județe din vestul și sudul Olteniei și din sud-vestul Munteniei, unde se vor înregistra intensificări de 50…70 km/h.

În zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură se mențin viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele pot ajunge din nou la 90…120 km/h, cu ninsoare viscolită și vizibilitate redusă.

Pentru Capitală, prognoza indică luni un cer variabil, cu perioade în care vântul va sufla mai tare, atingând 30…40 km/h, apoi urmând să slăbească în intensitate. Temperatura maximă va fi în jur de 6 grade, iar minima va coborî la -7…-4 grade.

Marți, cerul rămâne variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla moderat, cu 30…35 km/h, iar temperatura maximă se va apropia de 5 grade.