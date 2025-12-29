Cod roșu de viscol în 11 județe. Vântul bate cu peste 120 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat duminică avertizările de vreme rea, astfel că aproape toată țara intră sub incidența unor coduri de vânt puternic, ninsori și viscol, valabile până luni.

Meteorologii anunță o nouă avertizare de vreme severă, care vizează zone din 11 județe și este valabilă până pe 29 decembrie, ora 10.00.

Pentru regiunile montane din Carpații Meridionali și de Curbură a fost instituit cel mai ridicat nivel de risc — cod roșu de ninsori viscolite.

La altitudini „de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero”, precizează ANM în prognoza meteo.

Pe lângă avertizarea de cod roșu, rămâne activ și un cod galben de vreme severă, valabil până luni dimineață, la ora 10.00.

Potrivit hărții meteo actualizate, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în zonele montane se vor semnala ninsori viscolite, iar pe alocuri vizibilitatea poate scădea temporar sub 100 de metri.

Rafalele de vânt vor atinge 50–70 km/h, iar stratul de zăpadă depus va măsura, în general, între 3 și 8 centimetri. În Carpații Orientali și Meridionali sunt așteptate cantități mai însemnate de ninsoare, care pot ajunge la 10–20 de centimetri.

Și în Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia sunt anunțate intensificări ale vântului, cu viteze estimate la 50–70 km/h.

Atenționările meteo se mențin, iar un cod portocaliu rămâne valabil până după miezul nopții, respectiv până la ora 2.00.

În prima parte a nopții spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și pe arii extinse din Transilvania, vântul va sufla foarte puternic, cu rafale de 70–90 km/h. Precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, iar viscolul va reduce considerabil vizibilitatea. În plus, în Carpații Meridionali, la altitudini de până la 1.700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.700 m, sunt prognozate episoade de viscol puternic, cu vizibilitate aproape nulă, vântul urmând să atingă 90–100 km/h.

Avertizarea de vreme severă rămâne valabilă, iar meteorologii au decis să mențină până luni seara codul galben de vânt puternic, chiar dacă aria afectată a fost ușor redusă față de prognoza inițială.

Potrivit ANM, până la ora 23.00, în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei, dar și în sud-estul Transilvaniei, vântul va sufla susținut, cu rafale ce vor ajunge la 50–70 km/h.

În zonele montane ale Carpaților Meridionali și de Curbură sunt anunțate intensificări și mai puternice, cu viteze de 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele pot urca până la 90–120 km/h, determinând viscolirea zăpezii și reducerea vizibilității. Meteorologii avertizează că, pe alocuri, și în restul țării se vor înregistra rafale de 40–45 km/h.