Vânt puternic, ninsoare și polei. Autoritățile avertizează populația să evite deplasările inutile și parcarea sub copaci

Republica Moldova. Rafalele de vânt, ninsorile și poleiul din ultimele ore au creat condiții periculoase în trafic și în spațiile publice, iar autoritățile lansează apeluri repetate către cetățeni și șoferi să dea dovadă de prudență și responsabilitate.

În contextul codului galben de vânt puternic și precipitații sub formă de ninsoare, Primăria municipiului Chișinău îndeamnă cetățenii să circule cu atenție sporită și să evite deplasările inutile. Șoferii sunt rugați să nu parcheze automobilele sub copaci sau în apropierea arborilor bătrâni, dar nici pe arterele principale, pentru a nu îngreuna circulația transportului public și intervenția serviciilor speciale.

Totodată, autoritățile locale recomandă supravegherea atentă a copiilor și evitarea zonelor cu risc sporit, precum șantierele de construcție, panourile publicitare sau alte elemente care pot fi afectate de rafalele de vânt.

Condițiile meteo nefavorabile au afectat și circulația pe drumurile naționale. În ultimele ore, mai multe trasee s-au transformat în adevărate patinoare, din cauza poleiului și a ghețușului, iar șoferii au fost nevoiți să staționeze pe acostament. În unele zone s-au produs accidente rutiere.

Administrația Națională a Drumurilor anunță că, pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe sectoare din mai multe raioane ale țării, inclusiv Bălți, Fălești, Cimișlia, Briceni, Dondușeni, Edineț, Hîncești, Telenești, Drochia, Glodeni și Rîșcani. La lucrări au fost antrenate peste 100 de autospeciale, care au împrăștiat material antiderapant.

Dificultăți majore de circulație se înregistrează și pe traseul M-1, la kilometrul 74, în adiacentul localităților Condrița și Lozova. Din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare, circulația se desfășoară cu dificultate.

Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică se află la fața locului și acordă suport conducătorilor auto. Autoritățile îndeamnă șoferii să evite deplasarea pe această porțiune de drum până la ameliorarea condițiilor meteo.

Serviciile municipale și cele responsabile de întreținerea drumurilor monitorizează permanent situația și intervin ori de câte ori este necesar. Cetățenii sunt îndemnați să urmărească anunțurile oficiale și să solicite ajutor apelând numărul unic de urgență 112, în caz de necesitate

Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme extremă pentru zone din 11 județe, valabilă începând de duminică până luni, ora 10:00. Totodată, prognoza meteo a fost actualizată, aproape întreaga țară fiind vizată de alerte meteo, transmite Hotnews.ro.

Codul roșul de ninsori viscolite vizează zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură.

La altitudini „de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero”, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în prognoza meteo.

Totodată, un cod galben de vreme rea este valabil până luni dimineața la ora 10:00. Conform hărții ANM, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

De asemenea, meteorologii au prelungit codul galben de vânt puternic până luni seară, însă a fost restrâns numărul de județe afectate.

Conform ANM, până luni, ora 23:00, în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50 - 70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60 - 85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90 - 120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.