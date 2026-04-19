Elevii din clasele I–IX scapă de hârtii. Părinții pot anunța lipsa de la școală printr-un simplu mesaj

Republica Moldova. Schimbare majoră în școlile din Republica Moldova. Elevii din clasele primare și gimnaziale nu vor mai fi obligați să prezinte acte justificative pentru absențe. Noua regulă, inclusă în regulamentul aprobat în februarie 2026, simplifică radical relația dintre părinți și instituțiile de învățământ și marchează un nou pas în procesul de debirocratizare a sistemului educațional.

Potrivit noilor prevederi, părinții nu vor mai trebui să meargă la medic sau la școală pentru a aduce dovezi privind absențele copiilor. Lipsa elevilor va putea fi comunicată direct instituției de învățământ, printr-un apel telefonic sau un simplu mesaj.

Măsura vizează elevii din clasele I–IX, adică întreg ciclul de învățământ general obligatoriu, și vine ca răspuns la dificultățile semnalate de părinți în ultimii ani.

Reprezentanții Ministerul Educației și Cercetării susțin că această decizie face parte dintr-un proces mai amplu de reformă.

Șefa Direcției Management în Învățământul General, Viorica Negrei, a explicat în cadrul unei emisiuni televizate:

„Elevii din clasele I–IX, elevi care sunt în învățământul general obligatoriu, nu vor mai avea obligativitatea de a-și motiva absențele. Având în vedere că în sistemul educațional din Republica Moldova nu există repetenție, indiferent de rezultatele învățării și de numărul de absențe, elevii sunt transferați în următoarea clasă, dar aceasta nu înseamnă că noi vom încuraja absențele de la școală, fiindcă tot în acest context de reformare vorbim despre o revizuire și a sistemului de evidență a abandonului școlar și a absențelor, prin consolidarea mecanismelor și prin raportare în Sistemul Informațional de Management Educațional”, a menționat Negrei.

Oficialii spun că modificarea regulamentului vine inclusiv ca răspuns la solicitările venite din partea familiilor.

„Vorbim despre imposibilitatea părinților de a se apropia la școală, de a merge la medic pentru a ridica un certificat. Din analiza noastră am considerat că această solicitare poate fi acceptată”, a mai explicat Viorica Negrei.

Astfel, autoritățile recunosc presiunea administrativă asupra părinților și încearcă să reducă birocrația inutilă din sistem.