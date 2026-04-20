Vreme de iarnă la munte, ploi și frig în aproape toată țara. Prognoza ANM pentru următoarele zile

În următoarele trei zile, România va fi afectată de o răcire semnificativă a vremii, însoțită de ploi, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini mari. Episoadele de instabilitate vor cuprinde mai multe regiuni ale țării, iar în zonele montane condițiile vor deveni de iarnă autentică. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), intervalul va fi caracterizat de ploi în majoritatea regiunilor, iar local se vor semnala averse, descărcări electrice și cantități de apă ce pot depăși 25–35 l/mp.

În paralel, vântul va sufla cu intensificări temporare la nivel național, atingând viteze de 40–55 km/h în zonele joase și chiar mai mult în regiunile expuse. La munte, vremea se va răci treptat, iar la altitudini de peste 1.400 de metri precipitațiile se vor transforma în ninsoare.

Stratul de zăpadă va continua să crească, în special în Carpații Meridionali, unde poate depăși 25 de centimetri.

Meteorologii mai arată că în Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vântul va avea intensificări de 70–80 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge temporar la 90–100 km/h, ceea ce va crea condiții dificile de vizibilitate și deplasare.

De asemenea, începând de luni și până la mijlocul săptămânii, vremea va deveni rece pentru această perioadă, cu temperaturi scăzute în timpul nopților, când local se va produce brumă, în special în nordul țării și în depresiuni.

ANM a emis și o atenționare Cod galben de vânt pentru mai multe regiuni, printre care Dobrogea, vestul și sudul Olteniei și zone din Transilvania, unde rafalele vor atinge 50–65 km/h. În zona montană înaltă, fenomenele vor fi mult mai intense, cu vânt puternic și precipitații mixte, urmate de ninsoare consistentă și depunere de strat de zăpadă.

Pentru intervalul 27 aprilie – 4 mai 2026, meteorologii estimează valori termice ușor mai ridicate decât mediile specifice perioadei în întreaga țară, cu abateri mai vizibile în vest, nord-vest și centru. În ceea ce privește precipitațiile, acestea ar putea fi ușor sub nivelul obișnuit în est și vest, în timp ce în restul regiunilor se vor menține în jurul valorilor normale.

Pentru săptămâna 4 – 11 mai 2026, vremea este prognozată a fi în general stabilă din punct de vedere termic, cu temperaturi apropiate de normele climatologice ale perioadei. În vestul și nord-vestul țării sunt posibile ușoare abateri pozitive. Regimul ploilor va fi, în ansamblu, apropiat de normal la nivel național.

În intervalul 11 – 18 mai 2026, valorile de temperatură sunt estimate să rămână în jurul mediilor obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste normal în nord-vest, în timp ce în celelalte zone ale țării se vor menține, în general, în limitele climatologice specifice lunii mai.