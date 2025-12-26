Cod galben de vânt în Republica Moldova. Rafale de peste 70 km/h în mai multe regiuni

Republica Moldova. Din după-amiaza zilei de astăzi și până luni seara, 29 decembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova este valabil cod galben de vânt. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea vizează inițial raioanele din nord și centru pentru zilele de vineri și sâmbătă, urmând ca, duminică și luni, fenomenul să se extindă și în sudul țării.

Specialiștii avertizează că viteza vântului va depăși 70 de kilometri pe oră. În această perioadă, temperaturile nocturne vor varia între 0 grade și minus cinci grade, iar ziua valorile vor ajunge și până la plus 2 grade în Capitală. De asemenea, sunt anunțate și ninsori slabe în unele regiuni.

Meteorologii amintesc că în noaptea de Crăciun Republica Moldova a fost afectată de cel mai puternic ger din acest sezon rece. Din cauza umidității ridicate și a vântului, temperatura resimțită a coborât până la minus 21 de grade Celsius în nordul țării și chiar până la minus 24 de grade în sud.

Frigul va continua și în zilele următoare. În noaptea de joi spre vineri, 26 decembrie, minimele vor ajunge până la minus 8 grade, iar ulterior vor oscila între minus 1 și minus 2 grade Celsius. Pe parcursul zilei, maximele vor fi modeste, de 1–2 grade Celsius, inclusiv în Capitală.

Autoritățile avertizează că aceste condiții meteo favorizează formarea gheții pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului, însă stratul de gheață rămâne fragil și instabil. În același timp, vântul puternic poate provoca ruperea crengilor, doborârea arborilor sau a construcțiilor ușoare, precum și avarierea rețelelor electrice. Riscurile sunt sporite în zonele deschise, pe drumuri și în apropierea spațiilor forestiere.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să evite aprinderea focului în spații deschise, în special în apropierea pădurilor, unde vântul poate favoriza extinderea rapidă a incendiilor. Oamenii sunt sfătuiți să se ferească de copaci bătrâni, stâlpi, panouri publicitare sau clădiri vechi și să ocolească firele electrice căzute la pământ. Șoferii sunt rugați să nu parcheze automobilele sub arbori sau în zone expuse, unde rafalele pot provoca pagube materiale.

De asemenea, salvatorii atrag atenția asupra pericolului de a păși pe gheața formată pe lacuri și râuri, care nu este suficient de groasă pentru a susține greutatea unei persoane. Părinții sunt îndemnați să supravegheze copiii și să le explice riscurile, mai ales în contextul vacanței de iarnă, când timpul petrecut afară crește.

Autoritățile recomandă monitorizarea constantă a avertizărilor meteo și solicită populației să apeleze Serviciul 112 în cazul apariției situațiilor de risc.