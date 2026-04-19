Siegfried Mureșan: Integrarea Republicii Moldova în UE, esențială pentru securitatea României

Republica Moldova. Integrarea europeană a Republica Moldova este crucială nu doar pentru viitorul Chișinăului, ci și pentru securitatea Uniunea Europeană. Eurodeputatul Siegfried Mureșan susține că, dacă direcția pro-europeană va fi menținută, negocierile de aderare ar putea fi finalizate în câțiva ani.

Potrivit lui Siegfried Mureșan, stabilitatea Uniunii Europene depinde în mod direct de securitatea statelor vecine, iar extinderea blocului comunitar rămâne cea mai eficientă soluție.

„Nu putem trăi în siguranță în interiorul Uniunii Europene decât dacă statele vecine nouă sunt sigure, stabile, puternice, iar cea mai bună pentru a întâmpina, pentru a asigura stabilitatea vecinilor noștri, state candidate, este să progresăm pe calea integrării europene”, a declarat eurodeputatul pentru presa română.

Eurodeputatul și-a exprimat încrederea că Republica Moldova ar putea avansa rapid în procesul de aderare, dacă reformele vor continua într-un ritm susținut.

„Dacă în următorii ani, la Chișinău va fi un guvern hotărât, pro-european, care să îndeplinească angajamentele, în câțiva ani vor fi finalizate negocierile cu țara noastră”, a afirmat Mureșan.

El a subliniat că o Republică Moldova stabilă și orientată spre UE este în interesul direct al România.

„Dacă dincolo de Prut este un stat, Republica Moldova, care este puternic, pro-european și se pregătește să devină stat membru al Uniunii Europene, este mult mai bine și pentru noi, România. Sunt mult mai sigur decât dacă la Chișinău ar guverna niște pioni ai lui Vladimir Putin”, a menționat oficialul.

Referindu-se la parcursul european al Republicii Moldova, Siegfried Mureșan a evidențiat viteza cu care au fost parcurse etapele inițiale ale integrării.

Republica Moldova a depus cererea de aderare în martie 2022 și, în doar trei luni, a obținut statutul de stat candidat. Ulterior, decizia de începere a negocierilor a fost luată într-un interval de aproximativ o jumătate de an.

Prin comparație, România a avut nevoie de peste patru ani pentru a parcurge aceleași etape la finalul anilor ’90.

Eurodeputatul a subliniat că ritmul aderării depinde în mod esențial de capacitatea autorităților de la Chișinău de a implementa reformele necesare.

„Uniunea Europeană dorește Republica Moldova și alte state candidate în rândurile sale cât mai rapid. Dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, ele trebuie să îndeplinească condițiile și să implementeze reformele. Deci, când se va întâmpla, răspunsul este că depinde în primul rând de capacitatea statului candidat de a implementa aceste reforme”, a accentuat Mureșan.

Amintim că Republica Moldova și Uniunea Europeană au lansat, pe 17 martie, negocieri tehnice pentru ultimele trei grupuri de capitole de aderare: competitivitate și creștere incluzivă, agenda verde și conectivitate, precum și resurse, agricultură și coeziune.

În prezent, negocierile tehnice acoperă toate cele șase grupuri și toate cele 33 de capitole ale acquis-ului comunitar, marcând o etapă avansată în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.