Republica Moldova. După Olanda, Italia, Ungaria, Germania și Franța, și Polonia transmite un mesaj ferm: nu va susține aderarea accelerată a Ucraina și Republica Moldova la Uniunea Europeană. Declarația oficială confirmă conturarea unui front tot mai larg în interiorul UE împotriva ideii de „aderare fulger”, în ciuda progreselor recunoscute ale Chișinăului și Kievului.

După mai multe capitale europene influente, poziția este reiterată și de ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski.

„Comisia Europeană a lansat ideea unei scurtături către aderare. Acest lucru nu se va întâmpla. Credem că Ucraina trebuie să îndeplinească toate condițiile, așa cum a trebuit și noi”, a declarat oficialul într-un interviu.

Acesta a atras atenția că negocierile cu Ucraina vor include capitole dificile, precum agricultura și transporturile, domenii sensibile pentru mai multe state membre.

Deși liderii europeni au aprobat deschiderea negocierilor tehnice în decembrie 2025 și au recunoscut progresele realizate de Chișinău și Kiev, procesul de aderare rămâne strict condiționat de unanimitatea statelor membre.

În timp ce Suedia și Danemarca susțin finalizarea negocierilor până în 2027, opoziția unor state-cheie face ca scenariul unei integrări rapide să fie puțin realist în acest moment.

Ungaria își menține o poziție fermă împotriva aderării accelerate, în special în contextul războiului din Ucraina.

Sub conducerea premierului Péter Magyar, Parlamentul de la Budapesta a adoptat o moțiune prin care respinge acest scenariu, argumentând că acceptarea unui stat aflat în conflict ar putea implica direct Uniunea Europeană în război.

Franța și Germania, considerate motorul politic al Uniunii Europene, resping ideea unor scurtături procedurale.

Oficialii din cele două state insistă că Ucraina trebuie să parcurgă integral procesul de reforme și să îndeplinească toate criteriile de aderare, avertizând că o integrare grăbită ar putea destabiliza instituțiile europene și ar genera costuri politice interne.

Poziții similare au fost exprimate și de Țările de Jos și Italia, care au transmis Comisiei Europene că nu susțin modelul aderare întâi, integrare mai târziu. Aceste state pledează pentru respectarea strictă a parcursului tradițional, bazat pe îndeplinirea criteriilor de aderare.

Și Austria s-a pronunțat împotriva unei proceduri accelerate. Fostul cancelar Karl Nehammer a subliniat că nu ar trebui acordate tratamente preferențiale Ucrainei și Republicii Moldova.

Acesta a invocat situația statelor din Balcanii de Vest, care așteaptă de ani de zile aderarea la UE, subliniind necesitatea unui tratament echitabil.