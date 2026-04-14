Alegerile din Ungaria ar putea debloca aderarea Republicii Moldova la UE. Negrescu cere deschiderea negocierilor pe clustere

Demersul vine, potrivit oficialului european, într-un context politic favorabil generat de recentele evoluții electorale din Ungaria, considerate de acesta o posibilă oportunitate pentru deblocarea deciziilor la nivelul Consiliului European.

„Ca urmare a rezultatului alegerilor din Ungaria, am trimis, în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului European responsabil de relaţia cu Republica Moldova, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, pentru a solicita deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova”, anunţă, marţi, într-o postare pe Facebook europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu.

Negrescu afirmă că rezultatul alegerilor din Ungaria creează o oportunitate politică pentru accelerarea procesului de aderare al Republicii Moldova, în condițiile în care deciziile europene sunt uneori blocate de principiul unanimității și de pozițiile divergente ale statelor membre.

Oficialul european a criticat indirect poziția guvernului de la Budapesta, pe care îl descrie drept un factor de frânare în procesul decizional european.

„Oficialul spune că alegerile din Ungaria „oferă o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimităţii şi de opoziţia guvernului anti-european şi pro-rus de la Budapesta”.

Potrivit vicepreședintelui Parlamentului European, o decizie privind deschiderea negocierilor pe clustere pentru Republica Moldova ar putea fi luată fie la reuniunea formală a Consiliului European din luna iunie, fie anterior, la nivel de ambasadori.

Negrescu susține că Republica Moldova a demonstrat progrese semnificative pe calea reformelor și că un nou pas în procesul de aderare ar reprezenta un impuls important pentru continuarea acestora.

„Republica Moldova a făcut progrese reale şi a demonstrat că îşi asumă drumul european. Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare şi ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”, mai spune Victor Negrescu.

Schimbarea politică produsă în Ungaria, după o victorie a opoziției conduse de Péter Magyar și formațiunea Tisza, este privită la Chișinău ca o posibilă oportunitate de relansare a relațiilor bilaterale și de accelerare a unor decizii importante la nivel european.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare liderului opoziției din Ungaria, subliniind deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale.

În contextul european actual, o eventuală schimbare de poziție a Ungariei ar putea influența direct ritmul procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv decizia privind deschiderea negocierilor pe clustere.

„Moldova așteaptă cu interes să accelereze parteneriatul nostru cu Ungaria, consolidând prietenia care unește popoarele noastre și să lucrăm împreună pentru o Europă mai puternică, mai unită și mai rezilientă”, a scris Sandu pe platforma X.

Amintim că, la sfârșitul anului trecut, Republica Moldova a început discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză, pe trei din cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderare la UE: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe.

Atunci, despre acest lucru a anunțat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, care a accentuat că aceste clustere reprezintă nucleul negocierilor de aderare și sunt definitorii pentru orice stat membru al UE.