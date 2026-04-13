Victoria opoziției din Ungaria, salutată la Chișinău. Maia Sandu mizează pe un nou început în relațiile bilaterale

Republica Moldova. Schimbarea politică produsă în Ungaria, după o victorie categorică a opoziției, este privită la Chișinău ca o oportunitate de relansare a relațiilor bilaterale și de accelerare a unor decizii importante la nivel european. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare liderului opoziției, Péter Magyar, și formațiunii sale Tisza, după „victoria clară” obținută la alegerile parlamentare în fața partidului premierului Viktor Orbán.

Șefa statului a subliniat deschiderea Republicii Moldova pentru consolidarea cooperării cu noua conducere politică de la Budapesta, insistând asupra importanței unui parteneriat solid într-un context european marcat de provocări.

„Moldova așteaptă cu interes să accelereze parteneriatul nostru cu Ungaria, consolidând prietenia care unește popoarele noastre și să lucrăm împreună pentru o Europă mai puternică, mai unită și mai rezilientă”, a scris Sandu pe X.

Pentru Republica Moldova, rezultatul alegerilor din Ungaria ar putea avea implicații directe în plan european. O eventuală schimbare de poziție la Budapesta ar putea contribui la deblocarea deciziei privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

În același timp, pentru Ucraina, noul context politic ar putea facilita deblocarea unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro, blocat anterior pe fondul divergențelor politice din interiorul Uniunii Europene.

La Budapesta, victoria opoziției a fost marcată de o mobilizare impresionantă a susținătorilor. Péter Magyar a apărut în fața unei mulțimi uriașe, într-o atmosferă încărcată de emoție, luminată de mii de lumânări.

În timp ce liderul opoziției își făcea drum spre scenă, mulțimea a cântat la unison celebra melodie „My Way”, simbol al unui nou început și al unei direcții asumate de electoratul maghiar.

„Ungaria a câștigat! Am reușit. Tisza și Ungaria au câștigat aceste alegeri. Împreună am înlocuit sistemul lui Orbán și împreună am eliberat Ungaria, ne-am recâștigat țara”, a proclamat Magyar în primul său discurs public după închiderea urnelor.

Liderul opoziției a evidențiat caracterul istoric al victoriei, subliniind amploarea susținerii populare.

Tisza a obținut un rezultat fără precedent în politica recentă a Ungariei. Potrivit datelor oficiale, după numărarea a 98,94% din buletinele de vot, formațiunea condusă de Péter Magyar deține 138 din totalul de 199 de mandate în parlamentul de la Budapesta.

Dintre acestea, 93 de mandate au fost obținute prin vot direct, iar 45 pe liste de partid, ceea ce confirmă o susținere largă din partea electoratului.

Pe locul al doilea s-a clasat partidul Fidesz, condus de Viktor Orbán, cu 55 de mandate, în timp ce Partidul „Patria Noastră”, formațiune de extremă dreapta, a obținut șase mandate.