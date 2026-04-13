Căderea lui Orban, triumful „Sistemului” sau pur și simplu oboseala ungurilor? Câteva adevăruri incomode de la Budapesta.

A căzut Viktor Orban. După 16 ani de putere absolută, „băiatul rău” al Europei a fost măturat la alegerile de duminică de o formațiune apărută parcă din neant, partidul Tisza, condus de Peter Magyar. 138 de locuri din 199. O majoritate zdrobitoare, de peste două treimi, suficientă cât să șteargă cu buretele toată arhitectura constituțională pe care Orban a construit-o timp de un deceniu și jumătate. Așa cred Reuters, Politico, CNN, cam toate canalele de media importante.

Am văzut deja titlurile exaltate din presa mainstream: „Democrația a învins”, „Ungaria se întoarce în Vest”, „O lovitură pentru Putin și Trump”. Ursula von der Leyen jubilează la Bruxelles, Zelenski trimite telegrame de felicitare la miezul nopții. E o petrecere mare în cancelariile occidentale din toate țările europene.

Dar, dacă dăm la o parte șampania și discursurile cu ceardaș pe fundal, ce s-a întâmplat, de fapt, la Budapesta? Și mai ales, ce urmează? Părerea mea, bazată pe ce se vede dincolo de pozele oficiale.

Oricât de mult și-ar asuma europenii victoria lui Magyar, realitatea e mai prozaică. Ungurii pur și simplu au obosit. Au obosit de stagnarea economică, de inflație, de izolarea diplomatică și, mai ales, de oligarhia din jurul lui Fidesz.

S-a dovedit încă o dată că sloganul: It's about economy, stupid! se aplică peste tot în lume. Mai ales când elitele unui partid se îmbogățesc ostentativ în timp ce populația strânge cureaua. Atunci „valorile creștine” și retorica anti-migrație nu mai țin de foame.

O familia de unguri obișnuită nu o ducea tragic, dar o ducea greu și fără perspectivă. Magia promisiunilor economice ale Fidesz se destrămase, iar acel „contract social” nescris care funcționase: „Noi vă oferim stabilitate și prosperitate, voi ne votați”, fusese rupt de inflație și de corupția vizibilă de la vârful statului. Această realitate zilnică de la firul ierbii este exact motivația care i-a scos la vot în aprilie 2026.

Magyar nu a câștigat neapărat pentru că e un pro-european convins, ci pentru că a reprezentat o alternativă viabilă într-o societate sufocată.

Aici e cheia întregii afaceri. Orban ținea blocat un împrumut uriaș, de 90 de miliarde de euro, pentru Ucraina.

Ce se va întâmpla acum?

Consultanții de la Eurasia Group deja o spun clar: Magyar va deschide robinetul. În schimb, ce primește Budapesta? Deblocarea fondurilor europene suspendate de Bruxelles pentru „derapaje democratice”. E un troc clasic de putere. Bruxelles-ul plătește pentru alinierea Ungariei la „mainstream”. Orban a încercat să negocieze dur, Magyar a înțeles că e mai profitabil să joace în echipă cu Consiliul European.

Obținerea unei majorități absolute de două treimi de către partidul Tisza, condus de Péter Magyar, reprezintă un moment crucial pentru Ungaria, deoarece îi oferă instrumentele necesare pentru a demonta sistemul construit de Viktor Orbán în ultimii 16 ani.

Această supermajoritate ar permite noului guvern nu doar să implementeze reformele judiciare cerute de Uniunea Europeană pentru deblocarea fondurilor înghețate și să inverseze declinul democratic, ci și să curețe aparatul de stat de loialiștii Fidesz aflați în funcții cheie, cum ar fi președinția și conducerea Curții Constituționale.

Mai mult, Tisza ar avea forța legislativă să destructureze rețelele care controlează 80% din mass-media, să recupereze activele statului transferate către fundațiile aliate lui Orbán și să rescrie legea electorală, considerată până acum un instrument de blocare a opoziției, deschizând astfel calea către restabilirea pluralismului democratic, crede Politico.

Nu putem ignora contextul global. J.D. Vance a fost la Budapesta săptămâna trecută. Orban era capul de pod al lui Trump în Europa și singurul canal de comunicare funcțional cu Kremlinul din interiorul UE. Căderea lui complică enorm calculele geopolitice în regiune. Scenariile apărute în campanie despre „coluziunea” cu Moscova și-au făcut efectul.

Azi, Peter Magyar este eroul Europei. Dar să nu uităm că sistemele nu se schimbă peste noapte, iar Ungaria rămâne o țară cu o puternică amprentă naționalistă. Dacă noul lider crede că simpla încolonare în spatele directivelor de la Bruxelles îi va garanta un mandat liniștit, se înșeală amarnic. Orban a pierdut o bătălie istorică, dar rămâne de văzut dacă noul guvern va ști să gestioneze victoria.

Până atunci, un lucru e sigur: polul puterii de la Budapesta s-a mutat, iar reverberațiile le vom simți curând și la București. Primele la sediul UDMR.

Voi ce părere aveți, exprimați-o aici? Cât de repede se va „europeniza” Ungaria sub noua conducere?

Hristos a Înviat!