Ungaria, situație politică fără precedent: un parlament fără stânga. Fidesz ar putea pierde unele mandate

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, fostul aliata al lui Viktor Orban, a câștigat alegerile parlamentare cu peste trei milioane de voturi, adică un procent de 53% din voturile exprimate, scrie 24.hu. Mai mult, partidul de opoziție a câștigat majoritatea calificată, care îi va permite schimbarea legilor de nivel constituțional.

Raportul de putere politic al țării este comparabil doar cu cel din 2010: Péter Magyar și partidul său au câștigat toate mandatele individuale în județele care fuseseră bastioane ale Fidesz timp de decenii, cum ar fi Bács-Kiskun și Somogy.

Fidesz a suferit de mai multe neajunsuri ale sistemului electoral, modelat după propria sa imagine: cu 38% din voturi, a câștigat puțin peste un sfert din mandate. Mai mult, intrarea lui Mi Hazánk în parlament complică și mai mult situația lui Viktor Orbán și a partidului său.

În același timp, stânga instituționalizată a dispărut. Niciunul dintre partidele de stânga nu va intra în Parlamentul de la Budapesta, în urma acestei runde de alegeri.

Partidul Tisza va avea mai multe locuri în următorul parlament (138 până în prezent) decât a câștigat Fidesz în 2014, 2018 sau 2022.

Mai mult, toate acestea cu o prezență record la vot, de aproape 80%, așa că Péter Magyar, care a venit din interiorul sistemului și a sărbătorit rezultatele lui Fidesz acum patru ani, poate începe demontarea NER cu o autoritate democratică incontestabilă.

Fidesz a câștigat mai puține mandate individuale (13) decât opoziția, care s-a limitat în esență la capitală, Pécs și Szeged, acum patru și opt ani.

Și chiar și aceste 13 nu sunt sigure, în trei districte avantajul partidului, care a eșuat după 16 ani și era considerat de neînlocuit chiar și acum doi ani, este atât de mic încât cei care au candidat și cei care au votat la misiunile străine ar putea inversa rezultatul și în acestea.