România, sub alertă de Crăciun: 30.000 de oameni MAI, pe străzi zi și noapte

Ministerul Afacerilor Interne( MAI) a mobilizat zilnic peste 30.000 de angajați în perioada minivacanței de Crăciun, pentru menținerea ordinii publice, gestionarea situațiilor de urgență și asigurarea securității frontierelor. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne,Cătălin Predoiu, care a prezentat un bilanț amplu al activităților desfășurate între 24 și 28 decembrie.

Potrivit ministrului, forțele MAI au acționat continuu, fără întrerupere, în contextul unui aflux ridicat de oameni la evenimente religioase, pe drumurile publice și la punctele de frontieră.

„Peste 30.000 de angajaţi ai MAI – poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră, pompieri, lucrători în domeniul imigraţiei şi în domeniul aviaţiei – au fost zilnic la datorie”, a transmis Cătălin Predoiu.

Datele prezentate arată că structurile de ordine publică au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenții pe zi. În paralel, echipajele de urgență au desfășurat peste 1.600 de misiuni zilnic, cele mai multe fiind legate de salvarea de vieți, acordarea primului ajutor și stingerea incendiilor.

Ministrul de Interne a precizat că Poliția Română a acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea unui nivel scăzut al infracționalității violente.

„Am acţionat pentru menţinerea trendului descendent al infracţionalităţii contra persoanei”, a declarat Predoiu.

Printre cele mai grave incidente s-a numărat conflictul din Ajunul Crăciunului, din localitatea Blăjel, județul Sibiu, unde aproximativ 30 de persoane s-au agresat reciproc cu obiecte contondente. Un bărbat de 36 de ani a fost rănit grav și a decedat ulterior.

„Pentru restabilirea ordinii au intervenit echipaje de poliţie, inclusiv o grupă SAS, alături de jandarmi”, a precizat ministrul, adăugând că 10 persoane au fost conduse la sediul poliției. Dintre acestea, patru au fost arestate preventiv, iar alte șase sunt cercetate în stare de libertate, ancheta fiind desfășurată sub aspectul infracțiunilor de „omor” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

În perioada analizată, peste 1.300 de polițiști rutieri au fost mobilizați zilnic pentru fluidizarea traficului, desfășurat în condiții de iarnă. Au fost înregistrate 37 de accidente rutiere grave, în urma cărora 16 persoane și-au pierdut viața, iar 31 au fost rănite grav.

Jandarmeria Română a asigurat ordinea publică în zonele aglomerate și la manifestările religioase organizate de Crăciun, la care au participat peste 540.000 de persoane.

„Manifestările s-au desfăşurat fără incidente deosebite”, a declarat ministrul de Interne.

Poliția de Frontieră a gestionat un trafic intens, cu o medie zilnică de peste 73.000 de persoane care au tranzitat granițele României. În total, au fost depistați 77 de migranți.

„Chiar în ziua de Crăciun, colegii din cadrul Sectorului de Poliţie de Frontieră Negru Vodă din Constanţa au depistat… 14 persoane, fără documente”, a precizat Predoiu, menționând că cercetările continuă pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Pompierii au intervenit la numeroase incendii și situații generate de vremea severă. Un exemplu a fost incendiul de amploare produs la un depozit de echipamente din București, pe Bulevardul Iuliu Maniu, care a afectat o suprafață de aproximativ 6.300 de metri pătrați.

Intervențiile au fost extinse și la nivel național, în 80 de localități din 27 de județe și municipiul București, pentru îndepărtarea copacilor căzuți și remedierea efectelor vântului și ninsorilor.

La finalul bilanțului, Cătălin Predoiu a transmis un mesaj de mulțumire și a subliniat importanța cooperării dintre autorități și cetățeni.