Crăciun pustiu la munte. Oferta nebunească a unui cabanier

În perioada sărbătorilor de iarnă din acest an, unele unități de cazare din stațiunile montane au înregistrat un număr redus de turiști, ceea ce reprezintă o situație neobișnuită în contextul obișnuitelor aglomerări de Crăciun în zonele turistice de pe Valea Prahovei și din Brașov.

În acest climat, proprietarul unei pensiuni din Predeal a făcut o propunere inedită pe rețelele de socializare pentru a atrage clienți, postarea sa devenind virală și atrăgând discuții în mediul online.

Operatorii din turism și proprietarii de pensiuni din zona montană au raportat pentru sezonul de Crăciun din 2025 un număr neobișnuit de scăzut de turiști, comparativ cu aceeași perioadă din anii anteriori.

În mod tradițional, stațiunile de pe Valea Prahovei, precum Sinaia, Bușteni, Azuga sau Predeal, asigurau graduri de ocupare ridicate în perioada sărbătorilor, deseori peste 90%.

În acest an, camerele au rămas libere, iar unele unități au fost nevoite să reducă tarifele sau să le negocieze pentru a încerca să atragă clienți.

Conform relatărilor din presă, lipsa turiștilor a fost atribuită mai multor factori, printre care se numără creșterea costului vieții și scăderea puterii de cumpărare a populației.

Deși unele hoteluri mai mari au aplicat reduceri de până la 10% pe ultima sută de metri înainte de Crăciun, acestea nu au fost suficiente pentru a umple toate camarele. Unele pensiuni au ajuns să negocieze individual prețurile cu potențialii clienți.

În acest context, un proprietar de pensiune din Predeal, identificat în postările publice ca Doru Nicolae, a postat pe rețelele de socializare o ofertă neconvențională pentru a atrage turiști de Crăciun.

El a declarat că pensiunea sa a rămas fără oaspeți în această perioadă pentru prima dată și a invitat potențialii clienți să îi spună cât își permit să plătească pentru un sejur de trei sau patru nopți, urmând să încerce să ajusteze tarifele în consecință.

Proprietarul a menționat în postarea sa că „E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun. O cauză poate fi sărăcirea populației” și a explicat că intenția este de a adapta prețul pentru a corespunde posibilităților financiare ale clienților, sugerând astfel o abordare flexibilă a tarifelor de cazare.

În mod specific, el a precizat: „Vă rog să mă sunați și să-mi spuneți cât vă permiteți să plătiți pentru 3 sau 4 nopți. Și voi încerca să fac reducerile necesare”.

În mod normal, pensiunea oferă apartamente de 60–80 de metri pătrați, destinate familiilor, la un tarif standard de 500 de lei pe noapte.

Proprietarul a menționat că, dacă va accepta un preț mai mic pentru un turist în comparație cu tariful convenit inițial cu un alt client, atunci “și primul oaspete va beneficia de acel preț mai redus. Ca să fie echitabil”.

Postarea proprietarului de pensiune din Predeal a devenit virală pe rețelele de socializare, generând un volum mare de comentarii din partea internauților.

Discuțiile au abordat diverse aspecte legate de nivelul tarifelor de cazare, competitivitatea acestora și condițiile oferite de pensiune în comparație cu alte opțiuni din regiune.

Comentariile publicate de utilizatorii online au sugerat diferențe de percepție privind prețurile – unii dintre cei care au comentat au menționat tarife mai mici percepute în alte locații sau că prețurile actuale sunt percepute ca ridicate pentru condițiile oferite.

Alte opinii au menționat nevoia unor strategii de promovare online mai robuste pentru a atrage turiști în sezonul actual.

Datele disponibile indică faptul că situația pensiunilor din Predeal nu este un caz izolat: mai multe unități de cazare montană din zona Brașovului și a Văii Prahovei au raportat camere neocupate în perioada Crăciunului, ceea ce a dus la aplicații de reduceri și la negocieri directe cu clienții.

Acest fenomen reflectă schimbările din sectorul turistic local, influențate de factori economici și de comportamentul consumatorilor.