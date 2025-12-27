Cele mai ciudate tradiții de Crăciun din lume. Țara în care oamenii merg pe role la biserică și mănâncă la KFC

În timp ce în România Crăciunul înseamnă colinde, brad, cozonac și obiceiuri transmise din generație în generație, în alte părți ale lumii Sărbătorile arată cu totul altfel. Unele țări au ritualuri care par desprinse din reclame, altele păstrează superstiții vechi de sute de ani, iar câteva au transformat Crăciunul într-un spectacol neobișnuit pentru ochii europeni. De la pui prăjit comandat la fast-food la bușteni „magici”, spiriduși farseuri sau mături ascunse de frica vrăjitoarelor, tradițiile de Crăciun pot fi surprinzătoare și chiar bizare. Diversitatea lor arată cât de flexibilă este această sărbătoare și cât de diferit poate fi interpretată în funcție de cultură, climă și influențe locale.

Pentru mulți japonezi, Ajunul Crăciunului nu este complet fără o comandă serioasă de pui prăjit de la KFC. Tradiția are la bază o campanie ingenioasă lansată în anii ’70, când brandul american a promovat ideea că o găleată de pui poate înlocui masa festivă occidentală. Cu timpul, obiceiul a devenit atât de puternic, încât restaurantele KFC se pregătesc special pentru perioada decembrie–ianuarie, iar comenzile se fac chiar și cu trei săptămâni înainte. Este una dintre cele mai clare dovezi că marketingul poate modela o tradiție națională, transformând un obicei străin într-un simbol local al sărbătorilor. În prezent, peste 3 milioane de familii marchează Ajunul în fața unui meniu cu pui prăjit, cartofi și deserturi tematice.

În Catalonia, Crăciunul nu poate fi imaginat fără Tió de Nadal, un buștean pictat cu ochi și zâmbet, acoperit cu o pătură roșie. Copiii îl hrănesc zilnic cu fructe și dulciuri, considerând că astfel „prinde puteri”. În Ajun, familia se adună și începe ritualul: bușteanul este lovit cu bețe, în timp ce se cântă o melodie tradițională care îi „cere” să facă daruri. Sub pătură apar apoi mici surprize: dulciuri, jucării, mandarine, biscuiți. Chiar dacă pare o scenă ciudată, Tió este un simbol al generozității și al veseliei de sărbători, extrem de iubit și în prezent. Nicio copilărie catalană nu trece fără această experiență.

În Caracas, mersul la biserică în dimineața de Ajun este un ritual plin de energie. Oamenii ies din case în jurul orei 5 și pornesc spre slujbe… pe role.

Autoritățile blochează traficul pe anumite străzi pentru a le permite credincioșilor să ajungă în siguranță. Tradiția are peste 70 de ani și a devenit emblematică pentru capitala Venezuelei. Mulți părinți își învață copiii să meargă pe role special pentru această ocazie, iar atmosfera este una de festival: muzică, îmbrăcăminte colorată, voie bună și un oraș transformat într-o pistă uriașă de patinaj urban.

Cum Crăciunul în Argentina coincide cu mijlocul verii, obiceiurile lor sunt foarte diferite de cele europene. În unele comunități, familiile se pregătesc pentru un nou an arzând simbolic obiecte vechi: hârtii, fotografii, bilețele sau mici figurine care reprezintă problemele trecute. Este o formă de curățare spirituală, practicată în paralel cu sărbătorile de decembrie. În Buenos Aires, în special, arderea simbolică a obiectelor este însoțită de reuniuni de familie, mese festive specifice verii și petreceri care durează până în zori. Crăciunul devine astfel un amestec între relaxare estivală și ritual de reînnoire.

În Italia, Ajunul Crăciunului nu marchează finalul sezonului cadourilor, ci doar începutul. Personajul central vine abia pe 5 ianuarie: Befana, o bătrânică asemănată cu o vrăjitoare care zboară pe mătură și aduce dulciuri copiilor cuminți. Piețele din Roma, Florența sau Torino se umplu de figurine și decorațiuni cu Befana, iar seara de 5 ianuarie este la fel de importantă ca Ajunul în alte țări. Există și legenda potrivit căreia Befana ar fi refuzat să îi însoțească pe cei trei magi până la pruncul Iisus, iar de atunci rătăcește pe cer în căutarea lui, lăsând cadouri fiecărui copil.

Deși Crăciunul nu este o sărbătoare specifică Thailandei, multe orașe adoptă în această perioadă decorurile occidentale. Căsuțele pentru spirite, elemente esențiale în gospodăriile thailandeze, sunt adesea decorate cu lumini, panglici și mici ornamente festive. Rezultatul este un sincretism unic în lume: spiritualitatea budistă se întâlnește cu estetica occidentală de Crăciun. Turistele și turiștii observă adesea această combinație surprinzătoare, care transformă zonele urbane în spații exotice și festive în același timp.

În Norvegia, tradiția spune că în noaptea de Ajun spiritele malefice și vrăjitoarele ies la plimbare și ar putea fura mături pentru a zbura cu ele. De aceea, multe familii ascund mături, mopuri și alte obiecte similare. Este o superstiție veche, păstrată în special în zonele rurale, dar cunoscută în toată țara. Chiar dacă astăzi se practică mai mult în joacă, tradiția rămâne unul dintre cele mai ciudate ritualuri de Crăciun din Scandinavia.

Islanda are unul dintre cele mai elaborate sisteme de personaje festive. Acolo există 13 Yule Lads, spiriduși care vin în fiecare seară începând cu 12 decembrie. Fiecare are un nume specific și o personalitate: unul fură cârnați, altul linge linguri, altul ciocăne la ferestre doar ca să sperie oamenii. Copiii lasă cizmele pe pervaz, iar Yule Lads le lasă cadouri mici – sau cartofi – în funcție de comportament. Tradiția include și alte personaje, precum Grýla, o creatură mitologică, și calul magic al spiridușilor, ceea ce transformă Crăciunul într-o poveste complet diferită de cea clasică europeană.

În Ecuador, pregătirile pentru finalul anului includ realizarea unor păpuși uriașe, numite „años viejos”. Acestea reprezintă adesea politicieni, vedete sau personaje fictive. Păpușile sunt arse în ultima noapte din an, simbolizând încheierea unui ciclu și începutul altuia nou. Deși obiceiul ține mai mult de trecerea dintre ani, este strâns legat de atmosfera Crăciunului și pregătirea pentru un nou început. Sute de oameni se adună în piețe pentru a urmări spectacolul.

În Australia, Crăciunul înseamnă soare, plajă și temperaturi ridicate. Evenimentele „Carols by Candlelight” adună familii întregi în parcuri, unde oamenii cântă colinde, fac picnic și aprind lumânări.

Moș Crăciun poate apărea în pantaloni scurți, iar meniul nu include mâncăruri grele, ci fructe de mare, înghețată și mâncăruri lejere. Atmosfera de sărbătoare seamănă mai degrabă cu un festival estival decât cu un Crăciun tradițional european, conform australia.com.