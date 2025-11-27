Număr record de bilete vândute pentru Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada

Campionatul Mondial din 2026, organizat de SUA, Canada și Mexic, este deja o rețetă de succes. Oficialii de la FIFA au anunțat că s-au vândut deja două milioane de bilete la marea competiție. Iar asta în condițiile în care nu se cunosc toate echipele calificate nici componența grupelor.

În timpul celor două faze iniţiale de vânzare a biletelor, suporterii din cele trei ţări gazdă au generat cele mai multe achiziţii, urmaţi de cei din Anglia, Germania, Brazilia, Columbia, Spania, Argentina şi Franţa.

Fani din 212 ţări şi teritorii şi-au asigurat deja bilete pentru Mondialul de anul viitor, a precizat Federaţia internaţională de fotbal într-un comunicat.

Suporterii vor putea descoperi programul meciurilor pe 5 decembrie, când va avea loc tragerea la sorţi a grupelor competiţiei, urmată de următoarea fază de vânzare a biletelor, începând din 11 decembrie.

„Cu 42 de echipe deja calificate, asistăm la un interes global uriaş în timp ce ne pregătim să aflăm în curând majoritatea meciurilor, precum şi locurile şi datele la care vor avea loc”, a anunțat directorul operaţional al Cupei Mondiale FIFA 2026, Heimo Schirgi.

Cupa Mondială din 2026, prima din istoria fotbalului care se va disputa cu 48 de selecţionate, se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Vor fi probleme pentru suporterii echipelor naționale din Hairi și Iran, calificate la marea competiție. Fanii nu vor putea să intre pe teritoriul SUA, dacă echipele lor vor juca vreun meci aici.

La turneul final, doar jucătorii, familiile lor şi anturajul echipei (personalul, logistica) vor avea dreptul să rămână în Statele Unite în cadrul excepţiei privind marile evenimente sportive. Iar asta după ce Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat că „fanii din întreaga lume vor fi bineveniți”.

Departamentul de Stat a declarat că fanii pot în continuare să depună cereri de viză și să programeze interviuri pentru a participa la meciuri, dar că „pot fi neeligibili pentru eliberarea vizei sau admiterea în Statele Unite”.