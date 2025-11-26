Nicușor Dan merge în Parlament. Va prezenta Strategia Naţională de Apărare a Ţării

Preşedintele Nicuşor Dan prezintă miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, adoptată luni de CSAT. Şeful statului a transmis Legislativului că proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparenţă publică, fiind prima Strategie Naţională de Apărare a Ţării care a parcurs şi această etapă iar o bună parte a recomandărilor primite au fost integrate în forma finală a documentului.

Şedinţa plenului reunit al celor două Camere va avea loc miercuri, de la ora 14.00, iar la ședință va participa și premierul Ilie Bolojan. După prezentarea mesajului președintelui, Strategia va fi supusă votului plenului reunit. Este pentru prima dată când un astfel de document a parcurs o etapă extinsă de transparență publică, iar o parte semnificativă dintre recomandările primite a fost inclusă în varianta finală.

„Procesul de elaborare a Strategiei a avut un puternic caracter interinstituţional, la acesta contribuind toate instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării, precum şi reprezentanţi/formatori de opinie ai societăţii civile, think-tank-urilor şi mediului academic. Proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparenţă publică, fiind prima Strategie Naţională de Apărare a Ţării care a parcurs şi această etapă”, arată șeful statului.

Președintele descrie documentul drept expresia unei viziuni asupra unei Românii moderne, sigure și orientate către cetățenii ei. În mesajul transmis Parlamentului, Nicușor Dan subliniază că Strategia nu se referă doar la stat și instituții, ci la responsabilitățile acestora față de români.

El avertizează că mediul de securitate actual este diferit și complicat, fiind afectat de „contestarea ordinii internaţionale bazate pe reguli”, de manipulare informațională, presiuni economice, sabotaj, atacuri la infrastructura critică și tot mai multe amenințări transfrontaliere. În acest context, șeful statului insistă asupra unei „abordări transparente şi colaborative”, care să confere României capacitatea de a răspunde adecvat riscurilor prezente și viitoare.

Potrivit președintelui, Strategia are în centru ideea de independență solidară, definitorie pentru modul în care România își proiectează politica externă și de securitate.

„În lumina acestui concept, pe fondul celui mai dificil context internaţional de securitate de după cel dc-al Doilea Război Mondial, România alege să răspundă provocărilor actuale de securitate, urmărindu-şi interesele naţionale, în deplină solidaritate cu partenerii şi aliaţii săi”, se arată în document.

Strategia stabilește noua direcție de acțiune a statului pentru următorii ani, marcând trecerea într-o etapă în care România își propune să își extindă influența în regiune și să își susțină mai ferm interesele la nivel internațional. Totodată, ea devine cadrul general pentru ajustarea sau reformularea strategiilor sectoriale existente și pentru elaborarea celor viitoare.

Alături de Strategie, CSAT a aprobat și evaluarea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților prognozate pentru anul 2026, precum și Analiza Strategică a Apărării. Aceste documente sunt destinate recalibrării modului în care Armata se adaptează la modificările mediului geopolitic și la angajamentele pe care România le are în NATO și UE.

Potrivit CSAT, România trebuie să fie pregătită pentru „gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor”.

Într-un comunicat transmis luni, instituția a precizat că „proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparenţă publică, fiind prima Strategie Naţională de Apărare a Ţării care a parcurs şi această etapă. O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate, rezultând varianta finală, analizată astăzi de CSAT şi care va fi prezentată de către Preşedintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută şi aprobată, prin hotărâre, în şedinţă comună a celor două Camere”.

Administrația Prezidențială a anunțat că, în urma dezbaterii publice, s-au primit numeroase propuneri de îmbunătățire. Multe dintre ele au dus la clarificări ale unor pasaje, inclusiv de natură conceptuală, și la detalierea unor mesaje-cheie. Deși nu toate au putut fi integrate, acestea vor fi utilizate în fundamentarea Planului de Implementare.

În versiunea publicată, este menționat că vocea României pe plan regional nu reflectă încă pe deplin potențialul real al țării, o situație generată inclusiv de faptul că evoluția societății și economiei a depășit ritmul de adaptare al instituțiilor.

Președintele Nicușor Dan atrage atenția, în textul introductiv al Strategiei, asupra efectelor corupției asupra securității naționale: „Cetăţenii noştri ar putea ezita să apere o Românie coruptă, dar vor fi pe deplin solidari cu o ţară care le apără cu bună credinţă libertăţile şi interesele”.

El a prezentat miercuri și principalele elemente ale Strategiei, subliniind din nou introducerea conceptului de independență solidară. Totodată, a evidențiat că fenomenul corupției șubrezește coeziunea socială și capacitatea de apărare a statului.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a completat că noua Strategie este centrată pe cetățean și pe nevoia de modernizare a instituțiilor. ”Administraţia trebuie să ţină pasul cu societatea - cu energia, educaţia şi maturitatea pe care oamenii le-au câştigat”, a transmis acesta.